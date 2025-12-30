$42.060.13
04:26
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
03:07
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
01:10
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

армія рф втратила 1220 військових та десятки одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 56 перегляди

За минулу добу, 29 грудня, російська армія втратила 1220 військових та десятки одиниць ворожої техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.25 орієнтовно склали понад 1,2 млн особового складу.

армія рф втратила 1220 військових та десятки одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 29 грудня у війні проти України російська армія втратила 1220 військових. Також українські захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу  – близько 1 206 910 (+1 220) осіб;
    • танків – 11 477 (+5) од.;
      • бойових броньованих машин – 23 841 (+4) од.;
        • артилерійських систем – 35 589 (+19) од.;
          • РСЗВ – 1 582 (+1) од.;
            • засоби ППО – 1 264 (+0) од.;
              • літаків – 434 (+0) од.;
                • гелікоптерів – 347 (+0) од. 
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 96 932 (+400) од;
                    • крилаті ракети – 4 136 (+0) од.;
                      • кораблі / катери – 28 (+0) од; 
                        • підводні човни – 2 (+0) од.;
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 72 010 (+119) од. 
                            • спеціальна техніка – 4 031 (+1) од. 

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              З початку доби, 29 грудня на фронті зафіксовано 136 бойових зіткнень, ворог завдав 31 авіаційний удар та здійснив 3202 удари дронами-камікадзе. Найбільш активні дії ворога спостерігаються на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках.

                              армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті 30.12.25, 05:26 • 1312 переглядiв

                              Віта Зеленецька

