армія рф втратила 1220 військових та десятки одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 29 грудня у війні проти України російська армія втратила 1220 військових. Також українські захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 206 910 (+1 220) осіб;

танків – 11 477 (+5) од.;

бойових броньованих машин – 23 841 (+4) од.;

артилерійських систем – 35 589 (+19) од.;

РСЗВ – 1 582 (+1) од.;

засоби ППО – 1 264 (+0) од.;

літаків – 434 (+0) од.;

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 96 932 (+400) од;

крилаті ракети – 4 136 (+0) од.;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни – 72 010 (+119) од.

спеціальна техніка – 4 031 (+1) од.

Дані уточнюються.

Нагадаємо

З початку доби, 29 грудня на фронті зафіксовано 136 бойових зіткнень, ворог завдав 31 авіаційний удар та здійснив 3202 удари дронами-камікадзе. Найбільш активні дії ворога спостерігаються на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках.

