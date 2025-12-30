$42.060.13
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
03:07 • 5080 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
01:10 • 10349 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 17287 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 20839 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 17825 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 19933 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 21150 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 19313 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 22421 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
Эксклюзивы
армия РФ потеряла 1220 военных и десятки единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 96 просмотра

За минувшие сутки, 29 декабря, российская армия потеряла 1220 военных и десятки единиц вражеской техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.12.25 ориентировочно составили более 1,2 млн личного состава.

армия РФ потеряла 1220 военных и десятки единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 29 декабря, в войне против Украины российская армия потеряла 1220 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники и вооружения. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Подробности

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 206 910 (+1 220) человек;
    • танков – 11 477 (+5) ед.;
      • боевых бронированных машин – 23 841 (+4) ед.;
        • артиллерийских систем – 35 589 (+19) ед.;
          • РСЗО – 1 582 (+1) ед.;
            • средства ПВО – 1 264 (+0) ед.;
              • самолетов – 434 (+0) ед.;
                • вертолетов – 347 (+0) ед. 
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 96 932 (+400) ед;
                    • крылатые ракеты – 4 136 (+0) ед.;
                      • корабли / катера – 28 (+0) ед; 
                        • подводные лодки – 2 (+0) ед.;
                          • автомобильная техника и автоцистерны – 72 010 (+119) ед. 
                            • специальная техника – 4 031 (+1) ед. 

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              С начала суток, 29 декабря, на фронте зафиксировано 136 боевых столкновений, враг нанес 31 авиационный удар и совершил 3202 удара дронами-камикадзе. Наиболее активные действия врага наблюдаются на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях.

