армия РФ потеряла 1220 военных и десятки единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
За минувшие сутки, 29 декабря, российская армия потеряла 1220 военных и десятки единиц вражеской техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.12.25 ориентировочно составили более 1,2 млн личного состава.
Подробности
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.12.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 206 910 (+1 220) человек;
- танков – 11 477 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин – 23 841 (+4) ед.;
- артиллерийских систем – 35 589 (+19) ед.;
- РСЗО – 1 582 (+1) ед.;
- средства ПВО – 1 264 (+0) ед.;
- самолетов – 434 (+0) ед.;
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 96 932 (+400) ед;
- крылатые ракеты – 4 136 (+0) ед.;
- корабли / катера – 28 (+0) ед;
- подводные лодки – 2 (+0) ед.;
- автомобильная техника и автоцистерны – 72 010 (+119) ед.
- специальная техника – 4 031 (+1) ед.
Данные уточняются.
Напомним
С начала суток, 29 декабря, на фронте зафиксировано 136 боевых столкновений, враг нанес 31 авиационный удар и совершил 3202 удара дронами-камикадзе. Наиболее активные действия врага наблюдаются на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях.
