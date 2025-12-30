армия РФ потеряла 1220 военных и десятки единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 29 декабря, в войне против Украины российская армия потеряла 1220 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники и вооружения. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Подробности

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.12.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 206 910 (+1 220) человек;

танков – 11 477 (+5) ед.;

боевых бронированных машин – 23 841 (+4) ед.;

артиллерийских систем – 35 589 (+19) ед.;

РСЗО – 1 582 (+1) ед.;

средства ПВО – 1 264 (+0) ед.;

самолетов – 434 (+0) ед.;

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 96 932 (+400) ед;

крылатые ракеты – 4 136 (+0) ед.;

корабли / катера – 28 (+0) ед;

подводные лодки – 2 (+0) ед.;

автомобильная техника и автоцистерны – 72 010 (+119) ед.

специальная техника – 4 031 (+1) ед.

Данные уточняются.

Напомним

С начала суток, 29 декабря, на фронте зафиксировано 136 боевых столкновений, враг нанес 31 авиационный удар и совершил 3202 удара дронами-камикадзе. Наиболее активные действия врага наблюдаются на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях.

армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте