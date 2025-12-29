$42.060.13
Ексклюзив
18:57 • 3644 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
18:48 • 6454 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
18:36 • 7160 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
15:53 • 12024 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 14839 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 14885 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 18512 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
29 грудня, 11:59 • 20027 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 20675 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 37092 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
Рубрики
Популярнi новини
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 25619 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 22682 перегляди
Hyundai не може викупити свій колишній завод у росії через війну в Україні - Reuters29 грудня, 13:27 • 5974 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 10106 перегляди
Трамп заявив про удар по "великому об'єкту" у Венесуелі - Bloomberg15:59 • 5058 перегляди
На фронті відбулося 136 бойових зіткнень, ворог здійснив 3202 ударів дронами-камікадзе - Генштаб

Київ • УНН

 • 184 перегляди

З початку доби на фронті зафіксовано 136 бойових зіткнень, ворог завдав 31 авіаційний удар та здійснив 3202 удари дронами-камікадзе. Найбільш активні дії ворога спостерігаються на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках.

На фронті відбулося 136 бойових зіткнень, ворог здійснив 3202 ударів дронами-камікадзе - Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 136 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямку, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 31 авіаційний удар, скинувши 77 керованих авіабомб, здійснив 2559 обстрілів та 3202 ударів дронами-камікадзе 

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог здійснив 68 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак поблизу Вовчанська, Стариці, Приліпки та у бік населеного пункту Ізбицьке.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населеного пункту Піщане та у бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог здійснив дев’ять атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік Ямполя. Три бойових зіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога у районі Дронівки, ще один бій досі триває.

На Краматорському наступальних дій противника не зафіксовано.

Ворог 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Панківка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та у бік Філії. Наразі бої точаться у чотирьох локаціях.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 130 окупантів, з них 70 — безповоротно. Знищено 11 одиниць автомобільної техніки, чотири антени управління БпЛА. Крім того, уражено танк, три одиниці автомобільної техніки, чотири пункти управління БпЛА та 14 укриттів для особового складу.

На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили 12 атак противника у районах населених пунктів Товсте, Олександроград, Вербове та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 22 бойових зіткнення в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та Білогір’я, досі тривають три боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку з початку доби ворог двічі наступав поблизу Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку окупанти двічі намагалися йти вперед, але безрезультатно, зазначено у зведенні.

На Покровському напрямку ворог атакував 28 разів, загалом на фронті 89 боїв - Генштаб29.12.25, 16:39 • 2242 перегляди

