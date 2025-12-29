На фронті відбулося 136 бойових зіткнень, ворог здійснив 3202 ударів дронами-камікадзе - Генштаб
З початку доби на фронті відбулося 136 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямку, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 31 авіаційний удар, скинувши 77 керованих авіабомб, здійснив 2559 обстрілів та 3202 ударів дронами-камікадзе
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог здійснив 68 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак поблизу Вовчанська, Стариці, Приліпки та у бік населеного пункту Ізбицьке.
На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населеного пункту Піщане та у бік Петропавлівки.
На Лиманському напрямку ворог здійснив дев’ять атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік Ямполя. Три бойових зіткнення тривають дотепер.
На Слов’янському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога у районі Дронівки, ще один бій досі триває.
На Краматорському наступальних дій противника не зафіксовано.
Ворог 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки.
Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Панківка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та у бік Філії. Наразі бої точаться у чотирьох локаціях.
За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 130 окупантів, з них 70 — безповоротно. Знищено 11 одиниць автомобільної техніки, чотири антени управління БпЛА. Крім того, уражено танк, три одиниці автомобільної техніки, чотири пункти управління БпЛА та 14 укриттів для особового складу.
На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили 12 атак противника у районах населених пунктів Товсте, Олександроград, Вербове та Рибне.
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 22 бойових зіткнення в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та Білогір’я, досі тривають три боєзіткнення.
На Оріхівському напрямку з початку доби ворог двічі наступав поблизу Степового та Щербаків.
На Придніпровському напрямку окупанти двічі намагалися йти вперед, але безрезультатно, зазначено у зведенні.
