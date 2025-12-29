$42.060.13
На фронте произошло 136 боевых столкновений, враг совершил 3202 удара дронами-камикадзе - Генштаб

Киев • УНН

 • 132 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 136 боевых столкновений, враг нанес 31 авиационный удар и совершил 3202 удара дронами-камикадзе. Наиболее активные действия врага наблюдаются на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях.

На фронте произошло 136 боевых столкновений, враг совершил 3202 удара дронами-камикадзе - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 136 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 31 авиационный удар, сбросив 77 управляемых авиабомб, совершил 2559 обстрелов и 3202 удара дронами-камикадзе

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили два штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг совершил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили девять атак вблизи Волчанска, Старицы, Прилипки и в сторону населенного пункта Избицкое.

На Купянском направлении противник пять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи населенного пункта Песчаное и в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении враг совершил девять атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Колодези, Заречное и в сторону Ямполя. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении наши воины отбили две атаки врага в районе Дроновки, еще один бой до сих пор продолжается.

На Краматорском наступательных действий противника не зафиксировано.

Враг 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Софиевки.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 40 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Панковка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергеевка и в сторону Филии. Сейчас бои идут в четырех локациях.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 130 оккупантов, из них 70 — безвозвратно. Уничтожено 11 единиц автомобильной техники, четыре антенны управления БпЛА. Кроме того, поражен танк, три единицы автомобильной техники, четыре пункта управления БпЛА и 14 укрытий для личного состава.

На Александровском направлении наши защитники остановили 12 атак противника в районах населенных пунктов Толстое, Александроград, Вербовое и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 22 боевых столкновения в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и Белогорье, до сих пор продолжаются три боестолкновения.

На Ореховском направлении с начала суток враг дважды наступал вблизи Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении оккупанты дважды пытались идти вперед, но безрезультатно, указано в сводке.

