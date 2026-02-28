Белый дом подтвердил, что Трамп следил за ударами по Ирану с виллы Мар-а-Лаго

В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп следил за развертыванием операции против Ирана на своей вилле в Мар-а-Лаго, а также поговорил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт, передает CNN, пишет УНН.

Подробности

По словам Ливитт, Трамп следил за началом операции против Ирана, которая в США пришлась на ночное время, находясь на своей вилле в Мар-а-Лаго и консультируясь с представителями команды по безопасности.

Трамп также поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время проведения ударов. Израиль, по ее словам, также осуществлял атаки по Ирану.

Президент Трамп следил за ситуацией в течение ночи в Мар-а-Лаго вместе с членами своей команды национальной безопасности. Президент поговорил по телефону с премьер-министром Нетаньяху - написала Ливитт.

Она добавила, что до начала ударов госсекретарь Марко Рубио связался с руководством Конгресса, чтобы сообщить об операции. Рубио "перезвонил всем восьми членам "группы восьми" для информирования Конгресса, и ему удалось связаться и проинформировать семерых из восьми членов".

"Президент и его команда национальной безопасности будут продолжать внимательно следить за ситуацией в течение всего дня", — добавила Ливитт.

