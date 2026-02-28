$43.210.00
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
11:55 • 21781 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и Израиля
28 февраля, 08:36 • 23545 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 30468 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 35902 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофы
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 46517 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 44164 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 48988 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 46952 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 44139 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
публикации
Эксклюзивы
Белый дом подтвердил, что Трамп следил за ударами по Ирану с виллы Мар-а-Лаго

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Белый дом подтвердил, что Дональд Трамп следил за операцией против Ирана со своей виллы Мар-а-Лаго. Он также провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Белый дом подтвердил, что Трамп следил за ударами по Ирану с виллы Мар-а-Лаго

В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп следил за развертыванием операции против Ирана на своей вилле в Мар-а-Лаго, а также поговорил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт, передает CNN, пишет УНН.

Подробности

По словам Ливитт, Трамп следил за началом операции против Ирана, которая в США пришлась на ночное время, находясь на своей вилле в Мар-а-Лаго и консультируясь с представителями команды по безопасности. 

Трамп также поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время проведения ударов. Израиль, по ее словам, также осуществлял атаки по Ирану.

Президент Трамп следил за ситуацией в течение ночи в Мар-а-Лаго вместе с членами своей команды национальной безопасности. Президент поговорил по телефону с премьер-министром Нетаньяху

- написала Ливитт.

Она добавила, что до начала ударов госсекретарь Марко Рубио связался с руководством Конгресса, чтобы сообщить об операции. Рубио "перезвонил всем восьми членам "группы восьми" для информирования Конгресса, и ему удалось связаться и проинформировать семерых из восьми членов".

"Президент и его команда национальной безопасности будут продолжать внимательно следить за ситуацией в течение всего дня", — добавила Ливитт.

Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана28.02.26, 10:36 • 23553 просмотра

Ольга Розгон

