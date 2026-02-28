Білий дім підтвердив, що Трамп стежив за ударами по Ірану з вілли Мар-а-Лаго

$43.210.00
51.020.00
ukenru
12:56 • 15573 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
11:55 • 21895 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 23633 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 30560 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 35974 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 46571 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 44203 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 49002 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 46966 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 44142 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.1м/с
77%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Іран обіцяє "нищівну" відповідь на атаки Ізраїлю 28 лютого, 08:22 • 11732 перегляди
Катар перехопив дві Іранські ракети у своєму повітряному просторі 28 лютого, 09:33 • 11449 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 14344 перегляди
Одна людина загинула в Абу-Дабі після ракетного обстрілу з Ірану - ЗМІ28 лютого, 10:13 • 13056 перегляди
росія може вийти з переговорів, якщо Україна не поступиться територіями - Bloomberg28 лютого, 10:50 • 11636 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 30350 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 35019 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 31231 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 35515 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 36781 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Ліван
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 14386 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 17595 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 17915 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 18246 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 32978 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
C-130 Hercules

Білий дім підтвердив, що Трамп стежив за ударами по Ірану з вілли Мар-а-Лаго

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Білий дім підтвердив, що Дональд Трамп стежив за операцією проти Ірану зі своєї вілли Мар-а-Лаго. Він також провів розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Білий дім підтвердив, що Трамп стежив за ударами по Ірану з вілли Мар-а-Лаго

У Білому домі підтвердили, що президент США Дональд Трамп стежив за розгортанням операції проти Ірану у своїй віллі у Мар-а-Лаго, а також поговорив з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Про це повідомила прессекретар Білого дому Каролайн Лівітт, передає CNN, пише УНН.

Деталі

За словами Лівітт, Трамп стежив за початком операції проти Ірану, що у США випало на нічний час, перебуваючи на своїй віллі у Мар-а-Лаго та консультуючись із представниками безпекової команди. 

Трамп також поговорив по телефону з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу під час проведення ударів. Ізраїль, за її словами, також здійснював атаки по Ірану.

Президент Трамп стежив за ситуацією протягом ночі у Мар-а-Лаго разом із членами своєї команди національної безпеки. Президент поговорив по телефону з прем’єр-міністром Нетаньягу

- написала Лівітт.

Вона додала, що до початку ударів держсекретар Марко Рубіо зв’язався з керівництвом Конгресу, щоб повідомити про операцію. Рубіо "передзвонив усім восьми членам "групи восьми" для інформування Конгресу, і йому вдалося зв’язатися та поінформувати сімох із восьми членів".

"Президент і його команда національної безпеки продовжуватимуть уважно стежити за ситуацією протягом усього дня", — додала Лівітт.

Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану28.02.26, 10:36 • 23637 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Сутички
Ізраїль
Конгрес США
Білий дім
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Іран