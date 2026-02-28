Білий дім підтвердив, що Трамп стежив за ударами по Ірану з вілли Мар-а-Лаго
Київ • УНН
Білий дім підтвердив, що Дональд Трамп стежив за операцією проти Ірану зі своєї вілли Мар-а-Лаго. Він також провів розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
У Білому домі підтвердили, що президент США Дональд Трамп стежив за розгортанням операції проти Ірану у своїй віллі у Мар-а-Лаго, а також поговорив з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Про це повідомила прессекретар Білого дому Каролайн Лівітт, передає CNN, пише УНН.
Деталі
За словами Лівітт, Трамп стежив за початком операції проти Ірану, що у США випало на нічний час, перебуваючи на своїй віллі у Мар-а-Лаго та консультуючись із представниками безпекової команди.
Трамп також поговорив по телефону з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу під час проведення ударів. Ізраїль, за її словами, також здійснював атаки по Ірану.
Президент Трамп стежив за ситуацією протягом ночі у Мар-а-Лаго разом із членами своєї команди національної безпеки. Президент поговорив по телефону з прем’єр-міністром Нетаньягу
Вона додала, що до початку ударів держсекретар Марко Рубіо зв’язався з керівництвом Конгресу, щоб повідомити про операцію. Рубіо "передзвонив усім восьми членам "групи восьми" для інформування Конгресу, і йому вдалося зв’язатися та поінформувати сімох із восьми членів".
"Президент і його команда національної безпеки продовжуватимуть уважно стежити за ситуацією протягом усього дня", — додала Лівітт.
