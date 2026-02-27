$43.210.03
51.020.06
ukenru
10:21 • 338 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами

Київ • УНН

 • 346 перегляди

Повернення до ринкових тарифів на газ, електроенергію та опалення в Україні можливе лише після завершення війни. Уряд розробить дорожню карту лібералізації ринків газу та електроенергії до червня 2026 року.

Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами

Повернення до тарифів на газ, електроенергію та опалення на рівні ринкових умов в Україні може бути можливим лише після завершення війни, ідеться у меморандумі про економічну та фінансову політику за новою програмою МВФ для України, пише УНН.

Деталі

Як зазначається у меморандумі, підписанти "твердо налаштовані на впровадження амбітної програми реформ для вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які загострилися війною росії".

"Відновлення стійкості сектору та скорочення квазіфіскальних зобов'язань вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ, електроенергію та опалення для домогосподарств до рівня покриття витрат, одночасно забезпечуючи адекватну та цілеспрямовану підтримку для захисту вразливих домогосподарств", - ідеться у документі.

Повернення до цін, що повністю відображають ринкові умови, вимагатиме відновлення та посилення конкуренції на оптових та роздрібних ринках і може бути можливим лише після завершення війни

- наголошується у меморандумі.

Водночас там вказано, що "до кінця червня 2026 року, на основі пропозиції Міністерства енергетики та із залученням зацікавлених сторін, КМУ ухвалить дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії з обмеженим у часі планом реалізації на період після запровадження воєнного стану".

"Дорожня карта буде базуватися на технічному аналізі фінансового стану сектору, у координації з Єврокомісією, та описуватиме кроки, необхідні для реформування ПСО, щоб поступово лібералізувати ринкові ціни після скасування воєнного стану та забезпечити належний захист вразливих споживачів, а також підготовчі кроки, які мають бути здійснені до закінчення воєнного стану", - сказано у меморандумі.

Щоб забезпечити фінансову стійкість запропонованої реформи, підписанти збираються провести та опублікувати "технічний аналіз, який кількісно визначить витрати на квотні фінансові операції (QFA), що виникають внаслідок обмеження цін та обов'язкових опційних послуг (ПСО) у секторах електроенергетики, газу та опалення, масштаби існуючих субсидій та сценарії реформ для досягнення поступового відшкодування витрат, забезпечуючи при цьому належний соціальний захист, спираючись на висновки технічної допомоги МВФ Міністерству енергетики (структурний орієнтир, кінець липня 2026 року)".

Світло

"Після ухвалення дорожньої карти та для підтримки реконструкції та ремонту ми плануємо провести поступове коригування тарифів на електроенергію, забезпечуючи при цьому належний рівень субсидій на комунальні послуги для захисту вразливих домогосподарств. Ці підвищення можуть розпочатися так рано, як це буде потрібно, з урахуванням розвитку війни", - ідеться у меморандумі.

Газ, тепло, гаряча вода

Як вказано у документі, "щоб забезпечити майбутнє коригування тарифів на газ, тепло та гарячу воду для домогосподарств, ми маємо намір підготувати зміни до закону 2479-IX, щоб скасувати мораторій на підвищення цін, що відповідає нашим зобов'язанням за Ukraine Facility Plan". "Після скасування мораторію ми поступово підвищуватимемо ціни на газ, що супроводжуватиметься належним коригуванням субсидій на комунальні послуги для захисту вразливих домогосподарств. Це забезпечить необхідні ресурси для підтримки належного постачання газу та опалення", - зазначається у меморандумі.

Також у меморандумі вказано, що підписанти збираються "комплексно" вирішити "питання заборгованості та боргу підприємств централізованого теплопостачання (ТКЕ), щойно тиск на бюджет, пов'язаний з війною, зменшиться, розробивши нову методологію тарифоутворення, яка забезпечить відшкодування витрат". "Ми вивчимо механізми та законодавчі зміни, щоб забезпечити поступове наближення місцевих тарифів на тепло та гаряче водопостачання до рівня відшкодування витрат, а згодом принаймні підтримувати його. Ми проконсультуємося зі співробітниками МВФ щодо планів погашення заборгованості шляхом прямої або непрямої бюджетної підтримки", - зазначається у меморандумі.

МВФ перегляне програму для України на $8,1 млрд у разі успішних мирних переговорів - Георгієва27.02.26, 08:35 • 2754 перегляди

Юлія Шрамко

Україна