Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон

$43.240.02
50.960.00
ukenru
12:47 • 3010 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
11:34 • 44119 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
08:55 • 29158 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 44467 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 59207 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 51436 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 58877 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 31162 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 21415 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 64329 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3.1м/с
70%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нічна атака на Харків: щонайменше 14 поранених26 лютого, 03:58 • 7120 перегляди
Атака на Київ: міська влада розповіла про наслідки ворожих ударів26 лютого, 04:58 • 32208 перегляди
Орбан написав листа Зеленському щодо нафтопроводу "Дружба"26 лютого, 07:34 • 27968 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo09:00 • 24986 перегляди
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф09:59 • 27198 перегляди
Публікації
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 124 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
11:34 • 44119 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 58877 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 64329 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 68111 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Рустем Умєров
Антоніо Таяні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Вінницька область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo09:00 • 25394 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 44879 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 47732 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 52227 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 52702 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Техніка
The Guardian

Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Верховна Рада ухвалила закон №13646 про соціальний захист військовослужбовців, який встановлює 15 мільйонів гривень як максимальну суму допомоги родинам загиблих. До цієї суми включаються виплати, отримані під час статусу зниклого безвісти.

Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон

Парламент з другої спроби ухвалив закон №13646 про соціальний захист військовослужбовців. Документ є одним із найскладніших і найчутливіших за весь період повномасштабної війни, адже він безпосередньо зачіпає родини зниклих безвісти та загиблих захисників. Йдеться не лише про гроші, а про мораль, довіру до держави і сприйняття справедливості в умовах затяжної війни.

Що саме змінилося і чому навколо цього закону стільки дискусій - УНН розбирає детально.

Як працювала система виплат до ухвалення закону

До ухвалення змін держава застосовувала дві різні логіки підтримки. Якщо військовослужбовець зникав безвісти, його родина отримувала грошове забезпечення в середньому близько 100–120 тисяч гривень щомісяця. Ці виплати тривали доти, доки статус не змінювався – на повернення, полон або загибель.

У разі офіційного визнання загибелі родина додатково отримувала 15 мільйонів гривень одноразової допомоги. Виплата здійснювалася поетапно: спочатку близько 3 мільйонів, а решта - рівними частинами протягом наступних місяців.

Таким чином, родини зниклих безвісти фактично могли роками отримувати повне грошове забезпечення, а згодом - ще й повний пакет компенсації за загибель.

Ключова зміна: 15 мільйонів як гранична сума

Новий закон змінює сам принцип. Тепер 15 мільйонів гривень - це максимальна сума всієї допомоги від держави в разі загибелі військового. У цю суму включаються і ті виплати, які родина отримувала під час статусу зниклого безвісти.

Інакше кажучи, якщо сім’я кілька років отримувала щомісячні виплати, то після визнання загибелі держава доплатить лише різницю до граничних 15 мільйонів гривень.

Як тепер працюють виплати для зниклих безвісти

Сам механізм виплат для зниклих безвісти також збережено, але з уточненнями. Частина грошового забезпечення ділиться порівну між родичами, які подали документи, а 50% утримується військовою частиною або державою до моменту з’ясування долі військового. Якщо захисник повертається з полону або знаходиться живим - ці кошти виплачуються йому. Якщо визнається загиблим - родині.

Додаткові соціальні гарантії для військовослужбовців

Окремо закон розширює перелік соціальних гарантій для військових. Під час служби держава гарантує грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення, лікування і реабілітацію за рішенням ВЛК, відпустки за сімейними обставинами, проживання, безоплатний проїзд і поштовий зв’язок. Після повернення зі служби військові мають право поновитися на роботі не нижче попередньої посади, отримати допомогу в розмірі середньої зарплати, повноцінний страховий і трудовий стаж, право на професійну адаптацію, щорічну відпустку вже в перший рік роботи, збереження черги на житло та поновлення навчання.

Як зниклого безвісти можуть визнати загиблим без тіла

Окремий і дуже болючий блок - це питання, як зниклий безвісти може бути визнаний загиблим, якщо тіла немає. Українське законодавство передбачає лише кілька шляхів.

Перший - судове рішення за наявності щонайменше трьох свідків і матеріалів розслідування від військової частини, де зафіксовані обставини зникнення. На практиці це найскладніший шлях: свідків часто немає, вони можуть перебувати на фронті або загинути, а судові процеси тривають роками.

Другий - автоматичне визнання загиблим через два роки після завершення бойових дій. В умовах, коли про кінець війни навіть не йдеться, цей механізм фактично не працює.

Третій - ідентифікація тіла або решток за ДНК. Але пошук тіл у зоні бойових дій часто неможливий роками, доки тривають бої або територія залишається окупованою.

У результаті родини зниклих безвісти роками живуть у підвішеному стані - між надією і фактичним усвідомленням втрати.

Аргументи держави на користь нових правил

Держава пояснює нові правила кількома аргументами. По-перше, це має усунути фінансову нерівність між родинами загиблих і зниклих безвісти. По-друге, зменшити спокусу затягувати юридичне визнання загибелі. По-третє, розвантажити бюджет у ситуації, коли війна триває значно довше, ніж планувалося у 2022 році.

Офіційна позиція Міністерства оборони зводиться до єдиного принципу: родини загиблих і зниклих безвісти мають отримувати допомогу за прозорою, зрозумілою та однаковою логікою, а загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 15 мільйонів гривень.

Критика закону з боку родин і правозахисників

Водночас родини військових і правозахисники бачать у законі серйозні ризики. Судові процедури можуть ще більше затягуватися, адже визнання загибелі автоматично зменшує фінансове навантаження на державу. Багато сімей роками не можуть зібрати необхідні докази, а моральний аспект рішення зводиться до питання: чи можна взагалі вимірювати втрату людського життя фінансовими лімітами.

Проблема сімей загиблих до 24 лютого 2022 року

Окрема болюча тема - сім’ї військових, які загинули до 24 лютого 2022 року. Вони не підпадають під дію нинішніх компенсацій, хоча війна для них почалася значно раніше і забрала життя так само. Цей штучний поділ держава фактично визнає, але виправляти його вже не планує.

Підсумок: що насправді означає цей закон

У підсумку закон №13646 - це сигнал про реальний фінансовий стан держави. Рішення, ухвалені у 2022 році в умовах шоку та віри в коротку війну, більше не відповідають реальності. Держава намагається зберегти баланс між підтримкою родин загиблих, допомогою живим і можливістю продовжувати війну.

Чи є це справедливим - питання відкрите. Для одних це крок до системності та чесності, для інших - болісне скорочення підтримки під прикриттям реформ. Очевидно лише одне: ці рішення ухвалюються не в умовах достатку, а в умовах виживання країни, яка четвертий рік веде війну на виснаження.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що регулює соціальні, трудові та пенсійні права військовослужбовців. Закон забезпечує повернення на роботу, грошову допомогу після призову та додаткові гарантії для звільнених з полону.

Андрій Тимощенков

СуспільствоЕкономікаПолітикаПублікації
Державний бюджет
Пенсійний вік
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Верховна Рада України
Україна