Рада ухвалила закон про соціальні гарантії для військових та їхніх сімей

Ексклюзив
13:55 • 1330 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 4092 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 7956 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 15155 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
09:16 • 17122 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 22153 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 20251 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 18465 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 22544 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 28986 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Окупанти карають українців за спробу повернутися на ТОТ - ЦНС 25 лютого, 05:31
Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол 25 лютого, 07:00
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico 09:26
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова 11:07
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною 12:05
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
13:55 • 1332 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
12:01 • 15155 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 43518 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 53607 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 71139 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Борис Пісторіус
Йонас Гахр Сторе
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Норвегія
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 17576 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 21232 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 23579 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 28006 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 36366 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
NASAMS

Рада ухвалила закон про соціальні гарантії для військових та їхніх сімей

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що регулює соціальні, трудові та пенсійні права військовослужбовців. Закон забезпечує повернення на роботу, грошову допомогу після призову та додаткові гарантії для звільнених з полону.

Рада ухвалила закон про соціальні гарантії для військових та їхніх сімей

Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт, який регулює соціальні, трудові та пенсійні права військовослужбовців та членів їхніх сімей під час проходження різних видів військової служби. За військовими зберігатиметься право повернутися на роботу після завершення служби, грошова допомога після призову на службу, а також передбачаються додаткові гарантії для військовослужбовців, звільнених з полону. Про це пише УНН з посиланням на проєкт закону №13646 та міністра оборони Михайла Федорова. 

Деталі

"Закон прийнято", - йдеться у картці законопроєкту. 

Також нардепи 263 голосами "за" проголосували за доручення до голови ВР невідкладно підписати вказаний законопроєкт та негайно направити його на підпис Президенту України. 

Як пояснив Федоров, законопроєкт формує зрозумілу й чесну систему соціальних гарантій для військовослужбовців базової служби - до, під час і після її проходження. Це про справедливість для людей, які стали на захист країни, і про відповідальність держави перед ними та їхніми родинами.

Зокрема, під час служби військові мають гарантоване грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення. Передбачені відпустки за сімейними обставинами, лікування й реабілітація за рішенням ВЛК. Держава також забезпечує проживання, безоплатний проїзд і поштовий зв’язок.

Після повернення зі служби за військовим зберігається право повернутися на роботу - на посаду, не нижчу за попередню. Передбачена допомога в розмірі середньої зарплати після постановки на військовий облік. Військові отримують можливість професійної адаптації, повноцінний страховий і трудовий стаж, а також право на щорічну відпустку вже в перший рік роботи.

За його словами, законопроєкт запроваджує єдиний і прозорий підхід до виплат - без різних правил за однакових обставин. Він нагадав, що сьогодні держава забезпечує:

  • родинам загиблих - 15 млн гривень; 
    • родинам зниклих безвісти - щомісячні виплати близько 120 тис. гривень. 

      Ми пропонуємо чітке правило: загальний обсяг допомоги - 15 млн гривень. Тобто якщо військовий отримав статус безвісти зниклого, його родина отримує виплати близько 120 тис. гривень на місяць, а в разі підтвердження загибелі, рідні отримають виплату в такому розмірі, щоб загальна сума допомоги становила 15 млн гривень. Це створює рівність, прозорість і зрозумілі гарантії для кожної родини - незалежно від дати чи обставин підтвердження статусу 

      - пояснив міністр. 

      Нагадаємо 

      Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який вдосконалює механізми забезпечення військової дисципліни, а також запобігання та протидії дискримінації й сексуальним домаганням. Зокрема, документ зобов’язує кожного військовослужбовця поводитися з гідністю й честю, поважати честь і гідність кожної людини, а командирів зобов’язує призначати розслідування у разі виявлення випадків дискримінації за ознакою статі, сексуальних домагань або насильства.

      Павло Башинський

      СуспільствоПолітика
      Пенсійний вік
      Кабінет Міністрів України
      Мобілізація
      Воєнний стан
      Війна в Україні
      ТЦК та СП
      Михайло Федоров
      Верховна Рада України
      Україна