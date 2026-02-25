Рада ухвалила закон про соціальні гарантії для військових та їхніх сімей

Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт, який регулює соціальні, трудові та пенсійні права військовослужбовців та членів їхніх сімей під час проходження різних видів військової служби. За військовими зберігатиметься право повернутися на роботу після завершення служби, грошова допомога після призову на службу, а також передбачаються додаткові гарантії для військовослужбовців, звільнених з полону. Про це пише УНН з посиланням на проєкт закону №13646 та міністра оборони Михайла Федорова.

"Закон прийнято", - йдеться у картці законопроєкту.

Також нардепи 263 голосами "за" проголосували за доручення до голови ВР невідкладно підписати вказаний законопроєкт та негайно направити його на підпис Президенту України.

Як пояснив Федоров, законопроєкт формує зрозумілу й чесну систему соціальних гарантій для військовослужбовців базової служби - до, під час і після її проходження. Це про справедливість для людей, які стали на захист країни, і про відповідальність держави перед ними та їхніми родинами.

Зокрема, під час служби військові мають гарантоване грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення. Передбачені відпустки за сімейними обставинами, лікування й реабілітація за рішенням ВЛК. Держава також забезпечує проживання, безоплатний проїзд і поштовий зв’язок.

Після повернення зі служби за військовим зберігається право повернутися на роботу - на посаду, не нижчу за попередню. Передбачена допомога в розмірі середньої зарплати після постановки на військовий облік. Військові отримують можливість професійної адаптації, повноцінний страховий і трудовий стаж, а також право на щорічну відпустку вже в перший рік роботи.

За його словами, законопроєкт запроваджує єдиний і прозорий підхід до виплат - без різних правил за однакових обставин. Він нагадав, що сьогодні держава забезпечує:

Ми пропонуємо чітке правило: загальний обсяг допомоги - 15 млн гривень. Тобто якщо військовий отримав статус безвісти зниклого, його родина отримує виплати близько 120 тис. гривень на місяць, а в разі підтвердження загибелі, рідні отримають виплату в такому розмірі, щоб загальна сума допомоги становила 15 млн гривень. Це створює рівність, прозорість і зрозумілі гарантії для кожної родини - незалежно від дати чи обставин підтвердження статусу