Рада приняла закон о социальных гарантиях для военных и их семей

$43.260.03
50.970.04
ukenru
Эксклюзив
13:55 • 1740 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 4426 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 8288 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 15423 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
09:16 • 17246 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 22236 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
25 февраля, 08:12 • 20321 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 18485 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 22564 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 29017 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.1м/с
89%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты наказывают украинцев за попытку вернуться на ВОТ - ЦНС25 февраля, 05:31 • 8468 просмотра
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол25 февраля, 07:00 • 17129 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico09:26 • 17540 просмотра
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова11:07 • 10220 просмотра
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране12:05 • 10506 просмотра
публикации
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
13:55 • 1740 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
12:01 • 15423 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 43634 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 53715 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 71244 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Борис Писториус
Йонас Гар Стере
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Норвегия
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 17633 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 21280 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 23631 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 28049 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 36405 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
НАСАМС

Рада приняла закон о социальных гарантиях для военных и их семей

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект, регулирующий социальные, трудовые и пенсионные права военнослужащих. Закон обеспечивает возвращение на работу, денежную помощь после призыва и дополнительные гарантии для освобожденных из плена.

Рада приняла закон о социальных гарантиях для военных и их семей

Верховная Рада в целом приняла законопроект, регулирующий социальные, трудовые и пенсионные права военнослужащих и членов их семей во время прохождения различных видов военной службы. За военными будет сохраняться право вернуться на работу после завершения службы, денежная помощь после призыва на службу, а также предусматриваются дополнительные гарантии для военнослужащих, освобожденных из плена. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект закона №13646 и министра обороны Михаила Федорова. 

Детали

"Закон принят", - говорится в карточке законопроекта. 

Также нардепы 263 голосами "за" проголосовали за поручение председателю ВР безотлагательно подписать указанный законопроект и немедленно направить его на подпись Президенту Украины. 

Как пояснил Федоров, законопроект формирует понятную и честную систему социальных гарантий для военнослужащих базовой службы - до, во время и после ее прохождения. Это о справедливости для людей, которые встали на защиту страны, и об ответственности государства перед ними и их семьями.

В частности, во время службы военные имеют гарантированное денежное, медицинское, продовольственное и вещевое обеспечение. Предусмотрены отпуска по семейным обстоятельствам, лечение и реабилитация по решению ВВК. Государство также обеспечивает проживание, бесплатный проезд и почтовую связь.

После возвращения со службы за военным сохраняется право вернуться на работу - на должность, не ниже предыдущей. Предусмотрена помощь в размере средней зарплаты после постановки на воинский учет. Военные получают возможность профессиональной адаптации, полноценный страховой и трудовой стаж, а также право на ежегодный отпуск уже в первый год работы.

По его словам, законопроект вводит единый и прозрачный подход к выплатам - без разных правил при одинаковых обстоятельствах. Он напомнил, что сегодня государство обеспечивает:

  • семьям погибших - 15 млн гривен; 
    • семьям пропавших без вести - ежемесячные выплаты около 120 тыс. гривен. 

      Мы предлагаем четкое правило: общий объем помощи - 15 млн гривен. То есть если военный получил статус без вести пропавшего, его семья получает выплаты около 120 тыс. гривен в месяц, а в случае подтверждения гибели, родные получат выплату в таком размере, чтобы общая сумма помощи составила 15 млн гривен. Это создает равенство, прозрачность и понятные гарантии для каждой семьи - независимо от даты или обстоятельств подтверждения статуса 

      - пояснил министр. 

      Напомним 

      Верховная Рада приняла в целом законопроект, который совершенствует механизмы обеспечения воинской дисциплины, а также предотвращения и противодействия дискриминации и сексуальным домогательствам. В частности, документ обязывает каждого военнослужащего вести себя с достоинством и честью, уважать честь и достоинство каждого человека, а командиров обязывает назначать расследования в случае выявления случаев дискриминации по признаку пола, сексуальных домогательств или насилия.

      Павел Башинский

      ОбществоПолитика
      Пенсионный возраст
      Кабинет Министров Украины
      Мобилизация
      Военное положение
      Война в Украине
      ТЦК и СП
      Михаил Федоров
      Верховная Рада
      Украина