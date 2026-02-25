Рада приняла закон о социальных гарантиях для военных и их семей

Верховная Рада в целом приняла законопроект, регулирующий социальные, трудовые и пенсионные права военнослужащих и членов их семей во время прохождения различных видов военной службы. За военными будет сохраняться право вернуться на работу после завершения службы, денежная помощь после призыва на службу, а также предусматриваются дополнительные гарантии для военнослужащих, освобожденных из плена. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект закона №13646 и министра обороны Михаила Федорова.

Детали

"Закон принят", - говорится в карточке законопроекта.

Также нардепы 263 голосами "за" проголосовали за поручение председателю ВР безотлагательно подписать указанный законопроект и немедленно направить его на подпись Президенту Украины.

Как пояснил Федоров, законопроект формирует понятную и честную систему социальных гарантий для военнослужащих базовой службы - до, во время и после ее прохождения. Это о справедливости для людей, которые встали на защиту страны, и об ответственности государства перед ними и их семьями.

В частности, во время службы военные имеют гарантированное денежное, медицинское, продовольственное и вещевое обеспечение. Предусмотрены отпуска по семейным обстоятельствам, лечение и реабилитация по решению ВВК. Государство также обеспечивает проживание, бесплатный проезд и почтовую связь.

После возвращения со службы за военным сохраняется право вернуться на работу - на должность, не ниже предыдущей. Предусмотрена помощь в размере средней зарплаты после постановки на воинский учет. Военные получают возможность профессиональной адаптации, полноценный страховой и трудовой стаж, а также право на ежегодный отпуск уже в первый год работы.

По его словам, законопроект вводит единый и прозрачный подход к выплатам - без разных правил при одинаковых обстоятельствах. Он напомнил, что сегодня государство обеспечивает:

семьям погибших - 15 млн гривен;

семьям пропавших без вести - ежемесячные выплаты около 120 тыс. гривен.

Мы предлагаем четкое правило: общий объем помощи - 15 млн гривен. То есть если военный получил статус без вести пропавшего, его семья получает выплаты около 120 тыс. гривен в месяц, а в случае подтверждения гибели, родные получат выплату в таком размере, чтобы общая сумма помощи составила 15 млн гривен. Это создает равенство, прозрачность и понятные гарантии для каждой семьи - независимо от даты или обстоятельств подтверждения статуса - пояснил министр.

Напомним

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который совершенствует механизмы обеспечения воинской дисциплины, а также предотвращения и противодействия дискриминации и сексуальным домогательствам. В частности, документ обязывает каждого военнослужащего вести себя с достоинством и честью, уважать честь и достоинство каждого человека, а командиров обязывает назначать расследования в случае выявления случаев дискриминации по признаку пола, сексуальных домогательств или насилия.