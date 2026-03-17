Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Космос

Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров в процессе вступления Украины. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, сообщает РАР, передает УНН.

Теперь все шесть кластеров неофициально открыты. Мы продолжили работу, которую начали в декабре прошлого года во Львове. Во Львове государства-члены ЕС предоставили нам рекомендации относительно нового этапа переговоров о правопреемстве в Украине, сосредоточившись на трех сферах переговоров. Сегодня мы продолжаем эту работу и распространяем ее на другие три сферы переговоров - сказала Кос.

В то же время, Кос отметила, что на техническом уровне работа продолжается, тогда как в определенный момент странам-членам придется открыть все кластеры, а затем закрыть их.

Украина получила условия для вступления в ЕС по финальным трем кластерам и теперь имеет полный пакет условий, выполнение которых является необходимым для присоединения к блоку.