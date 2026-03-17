Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - детали

Несмотря на репутацию одной из самых медийных пар мира, Тейлор Свифт и Трэвис Келси все чаще предпочитают приватность - даже во время самых громких светских событий. Так произошло и в период проведения церемонии "Оскар" в Лос-Анджелесе, передает УНН со ссылкой на Page Six.

Вместо традиционного появления на красной дорожке знаменитости провели вечер вне публичного пространства, в узком кругу. По данным источника, они выбрали закрытые локации в престижных районах города, избегая излишнего внимания.

Среди мест, которые посетила пара, была и частная послевечеринка, организованная Мадонной совместно с Гаем Осири. Это мероприятие традиционно считается одним из самых закрытых в Голливуде и доступно лишь ограниченному кругу гостей.

Отдельный эпизод вечера связан, по данным инсайдеров, с отелем Chateau Marmont. Как сообщает источник, Свифт была замечена по ее ноге, когда находилась на вечеринке, организованной Jay-Z и Бейонсе. Там она могла пересечься со своей давней оппоненткой - Ким Кардашьян.

Впрочем, по информации инсайдеров, этой встречи удалось избежать. Таким образом, даже в разгар "оскаровской" ночи звездная пара осталась верна собственной стратегии - уменьшать публичность и проводить время в более закрытом формате.

