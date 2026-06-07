В мае обустроили 211 километров дорог с антидроновой защитой
Киев • УНН
Госспецтрансслужба за май обустроила 211 км антидроновой защиты и восстановила 115 км дорог. С начала 2024 года защищено уже 822 км путей.
В течение мая подразделения Государственной специальной службы транспорта продолжали работы по защите логистических маршрутов и восстановлению дорожной инфраструктуры. За месяц было обустроено более 211 километров дорог антидроновой защиты. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
За прошлый месяц подразделения Госспецтрансслужбы обустроили 211,52 км конструкций антидроновой защиты логистических путей. Кроме того, военные восстановили 38 км поврежденных конструкций и 115,5 км автомобильных дорог в прифронтовых регионах.
Всего с начала 2024 года Государственной специальной службой транспорта обустроено 822 км антидроновой защиты и восстановлено более 170 км поврежденных автомобильных дорог. В министерстве подчеркнули, что каждый защищенный километр — это безопасная логистика и сохраненные жизни.
Напомним
На основных автодорогах Украины отремонтировали рекордные 14 млн м² покрытия. В дальнейшем дорожники сосредоточатся на логистических маршрутах в прифронтовых зонах.