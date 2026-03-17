В лесу в Германии нашли тело 19-летней украинки - СМИ

В лесу немецкого города Мангейм нашли мертвой 19-летнюю украинку. Правоохранители предполагают, что ее убил ее парень из-за ревности. Об этом пишет NIUS, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, в прошлую среду, около 8:00, женщина в Кефертальском лесу обнаружила тело молодой женщины. Женщина, нашедшая тело, сообщила в полицию, которая немедленно оцепила территорию.

Отмечается, что была создана специальная комиссия из 60 офицеров, а также впоследствии, менее чем через двенадцать часов после обнаружения тела, следователи арестовали 17-летнего сирийца Мохаммеда.

По данным следствия, мужчина состоял в отношениях с 19-летней украинкой более года и встретился с ней в центре Мангейма во вторник вечером. Оттуда они отправились в Кефертальский лес. Около 00:30, по данным прокуратуры, он якобы бил женщину руками и, вероятно, веткой в лесистой местности, пока она не умерла.

Правоохранители предполагают, что причиной убийства могла быть ревность парня. Ранее между ним и украинкой уже были конфликты. Так, за две недели до убийства парень прижал девушку обеими руками к стеклянной стене автобусной остановки и ударил кулаком в лицо.

Тогда против него уже подали заявление по факту нанесения телесных повреждений. В то же время признаков сексуального насилия против жертвы следователи не обнаружили.

Напомним

Интерпол по запросу правоохранителей Индонезии выставил "красные уведомления" в отношении пятерых подозреваемых в похищении, вымогательстве и убийстве, которые, вероятно, причастны к убийству украинца Игоря Комарова на Бали.