ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
1.6м/с
76%
757мм
Графики отключений электроэнергии
публикации
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Кир Стармер
Карл III
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Великобритания
Иран
Соединённые Штаты
Лондон
Реклама
В лесу в Германии нашли тело 19-летней украинки - СМИ

Киев • УНН

 • 1756 просмотра

В Мангейме 17-летний сириец до смерти избил украинку веткой в лесу. Полиция задержала подозреваемого, который ранее уже нападал на девушку из-за ревности.

В лесу в Германии нашли тело 19-летней украинки - СМИ

В лесу немецкого города Мангейм нашли мертвой 19-летнюю украинку. Правоохранители предполагают, что ее убил ее парень из-за ревности. Об этом пишет NIUS, передает УНН

Детали

Как пишет издание, в прошлую среду, около 8:00, женщина в Кефертальском лесу обнаружила тело молодой женщины. Женщина, нашедшая тело, сообщила в полицию, которая немедленно оцепила территорию. 

Отмечается, что была создана специальная комиссия из 60 офицеров, а также впоследствии, менее чем через двенадцать часов после обнаружения тела, следователи арестовали 17-летнего сирийца Мохаммеда. 

По данным следствия, мужчина состоял в отношениях с 19-летней украинкой более года и встретился с ней в центре Мангейма во вторник вечером. Оттуда они отправились в Кефертальский лес. Около 00:30, по данным прокуратуры, он якобы бил женщину руками и, вероятно, веткой в лесистой местности, пока она не умерла. 

Правоохранители предполагают, что причиной убийства могла быть ревность парня. Ранее между ним и украинкой уже были конфликты. Так, за две недели до убийства парень прижал девушку обеими руками к стеклянной стене автобусной остановки и ударил кулаком в лицо.

Тогда против него уже подали заявление по факту нанесения телесных повреждений. В то же время признаков сексуального насилия против жертвы следователи не обнаружили.

Напомним 

Интерпол по запросу правоохранителей Индонезии выставил "красные уведомления" в отношении пятерых подозреваемых в похищении, вымогательстве и убийстве, которые, вероятно, причастны к убийству украинца Игоря Комарова на Бали. 

Павел Башинский

Криминал и ЧПНовости Мира
Война в Украине
Столкновения
Интерпол
Индонезия
Германия
Бали