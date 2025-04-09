Многие рейсы с Бали задерживаются: связано ли это со вспышкой вируса в Китае

Блогеры не могут вылететь с Бали из-за отмены рейсов. Причинами называют вспышку вируса в Китае и возможное извержение вулкана, хотя аэропорт работает в штатном режиме.