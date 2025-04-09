Самолет Jetstar, летевший из Бали в Мельбурн с 200 пассажирами, вернулся из-за неадекватного пассажира, который пытался открыть
дверь. Нарушителя сняли с рейса.
Из Бленхеймского дворца похитили золотой унитаз весом 98 кг, который был частью художественной выставки. Трое подозреваемых
предстали перед судом за ограбление и попытку продажи похищенного золота.
Приобретенная Александром Волошиным вилла на Бали подверглась подтоплению. Арендаторы помогли решить ситуацию, а блогер
прокомментировал риски инвестирования в недвижимость за рубежом.
На Бали девять граждан рф похитили и ограбили украинца Игоря Ермакова на $214 тысяч в криптовалюте. Полиция арестовала одного из
подозреваемых - 30-летнего Хасана Ашкабова.
Блогеры не могут вылететь с Бали из-за отмены рейсов. Причинами называют вспышку вируса в Китае и возможное извержение вулкана,
хотя аэропорт работает в штатном режиме.
Эксперт назвала самые популярные направления для покупки недвижимости за рубежом и возможности для инвесторов.