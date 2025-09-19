Украинец получил пожизненное заключение в Индонезии за наркотическую лабораторию

В Индонезии гражданин Украины приговорен к пожизненному заключению за незаконную лабораторию по производству наркотиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Аl Jazeera.

Детали

Обвиняемым оказался Роман Назаренко, которого Интерпол объявил в международный розыск. Он сначала скрывался в столице Таиланда, откуда он пытался сбежать в Дубай. Но его экстрадировали в Индонезию.

Местная полиция обнаружила на острове Бали виллу для отдыха, где была оборудована лаборатория для выращивания марихуаны и производства экстази.

В ходе следствия выяснилось, что Назаренко участвовал в международной наркогруппировке, куда входили российские и украинские граждане. По словам главы Национального агентства Индонезии по борьбе с наркотиками Мартинуса Хукома, в последнее время участились случаи сотрудничества россиян и украинцев в преступных группировках на самом известном курортном острове. Это происходит несмотря на фактическое состояние войны между двумя странами.

Еще в Индонезии арестовали двух граждан Украины, братьев Ивана и Никиту Воловодов, а также россиянина Константина Круца. Всех троих приговорили к 20 годам лишения свободы. Прокуроры утверждали, что братья Воловоды были производителями наркотиков, а Круц продавал их продукцию.

Следствие также идентифицировало россиянина Олега Ткачука - его считают главным организатором наркосиндиката. Он остается на свободе.

Напомним

Как сообщал УНН, Государственная налоговая служба Украины помогла правоохранителям разоблачить схему легализации доходов межрегионального наркокартеля на более чем 200 млн гривен.