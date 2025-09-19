Украинец получил пожизненное заключение в Индонезии за наркотическую лабораторию

$41.250.05
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня
08:43 • 21968 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
07:43 • 23709 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествия
Эксклюзив
06:26 • 37559 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 40132 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 62498 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 43167 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 51280 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 75547 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 29308 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
"Теория победы Путина": командование РФ подтверждает веру в успех в войне на истощение - ISW
19 сентября, 03:11
ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видео
05:36
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
07:04
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследование
07:55
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелей
08:27
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
06:26
Эксклюзив
06:26 • 37555 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?
18 сентября, 11:39
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:39
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 75541 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронт
18 сентября, 08:58
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 07:58
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 54611 просмотра
Сергей Марченко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Иван Федоров
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Вашингтон
Донецкая область
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ
10:57
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 году
10:18
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан
18 сентября, 18:24
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента
18 сентября, 05:59
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе
17 сентября, 18:36
СВИФТ
YouTube
ЧатГПТ
Financial Times
Вашингтон Пост

Украинец получил пожизненное заключение в Индонезии за наркотическую лабораторию

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Местная полиция обнаружила на острове Бали виллу для отдыха, где была оборудована лаборатория для выращивания марихуаны и производства экстази.

Украинец получил пожизненное заключение в Индонезии за наркотическую лабораторию

В Индонезии гражданин Украины приговорен к пожизненному заключению за незаконную лабораторию по производству наркотиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Аl Jazeera.

Детали

Обвиняемым оказался Роман Назаренко, которого Интерпол объявил в международный розыск. Он сначала скрывался в столице Таиланда, откуда он пытался сбежать в Дубай. Но его экстрадировали в Индонезию.

Местная полиция обнаружила на острове Бали виллу для отдыха, где была оборудована лаборатория для выращивания марихуаны и производства экстази.

В ходе следствия выяснилось, что Назаренко участвовал в международной наркогруппировке, куда входили российские и украинские граждане. По словам главы Национального агентства Индонезии по борьбе с наркотиками Мартинуса Хукома, в последнее время участились случаи сотрудничества россиян и украинцев в преступных группировках на самом известном курортном острове. Это происходит несмотря на фактическое состояние войны между двумя странами.

Еще в Индонезии арестовали двух граждан Украины, братьев Ивана и Никиту Воловодов, а также россиянина Константина Круца. Всех троих приговорили к 20 годам лишения свободы. Прокуроры утверждали, что братья Воловоды были производителями наркотиков, а Круц продавал их продукцию.

Следствие также идентифицировало россиянина Олега Ткачука - его считают главным организатором наркосиндиката. Он остается на свободе.

Напомним

Как сообщал УНН, Государственная налоговая служба Украины помогла правоохранителям разоблачить схему легализации доходов межрегионального наркокартеля на более чем 200 млн гривен.

Евгений Устименко

Интерпол
Таиланд
Индонезия
Дубай
Бали
Украина