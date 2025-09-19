Українець отримав довічне ув'язнення в Індонезії за наркотичну лабораторію
Київ • УНН
Місцева поліція виявила на острові Балі віллу для відпочинку, де була обладнана лабораторія для вирощування марихуани та виробництва екстазі.
У Індонезії засудили громадянина України до довічного ув'язнення за незаконну лабораторію з виробництва наркотиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Аl Jazeera.
Деталі
Обвинуваченим виявився Роман Назаренко, якого Інтерпол оголосив в міжнародний розшук. Він спочатку переховувався в столиці Тайланду, звідки він намагався втекти до Дубая. Але його екстрадували до Індонезії.
Під час слідства виявилось, що Назаренко брав участь у міжнародному наркоугрупуванні, куди входили російські і українські громадяни. За словами голови Національного агентства Індонезії з боротьби з наркотиками Мартінуса Хукома, останнім часом почастішали випадки співпраці росіян і українців у злочинних угрупованнях на найвідомішому курортному острові. Це відбувається попри наявність фактичного стану війни між двома країнами.
Ще у Індонезії заарештували двох громадян України, братів Івана і Микиту Воловодів, а також росіянина Костянтина Круца. Всіх трьох засудили до 20 років позбавлення волі. Прокурори стверджували, що брати Воловоди були виробниками наркотиків, а Круц продавав їхню продукцію.
Слідство також ідентифікувало росіянина Олега Ткачука - його вважають головним організатором наркосиндикату. Він залишається на свободі.

