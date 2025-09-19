$41.250.05
5594 перегляди
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні
21012 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
22985 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
36212 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 39569 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 62201 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 42942 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 51196 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 74846 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 29291 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
Українець отримав довічне ув'язнення в Індонезії за наркотичну лабораторію

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Місцева поліція виявила на острові Балі віллу для відпочинку, де була обладнана лабораторія для вирощування марихуани та виробництва екстазі.

Українець отримав довічне ув'язнення в Індонезії за наркотичну лабораторію

У Індонезії засудили громадянина України до довічного ув'язнення за незаконну лабораторію з виробництва наркотиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Аl Jazeera.

Деталі

Обвинуваченим виявився Роман Назаренко, якого Інтерпол оголосив в міжнародний розшук. Він спочатку переховувався в столиці Тайланду, звідки він намагався втекти до Дубая. Але його екстрадували до Індонезії.

Місцева поліція виявила на острові Балі віллу для відпочинку, де була обладнана лабораторія для вирощування марихуани і виробнитцва екстазі.

Під час слідства виявилось, що Назаренко брав участь у міжнародному наркоугрупуванні, куди входили російські і українські громадяни. За словами голови Національного агентства Індонезії з боротьби з наркотиками Мартінуса Хукома, останнім часом почастішали випадки співпраці росіян і українців у злочинних угрупованнях на найвідомішому курортному острові. Це відбувається попри наявність фактичного стану війни між двома країнами.

Ще у Індонезії заарештували двох громадян України, братів Івана і Микиту Воловодів, а також росіянина Костянтина Круца. Всіх трьох засудили до 20 років позбавлення волі. Прокурори стверджували, що брати Воловоди були виробниками наркотиків, а Круц продавав їхню продукцію.

Слідство також ідентифікувало росіянина Олега Ткачука - його вважають головним організатором наркосиндикату. Він залишається на свободі.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, Державна податкова служба України допомогла правоохоронцям викрити схему легалізації доходів міжрегіонального наркокартелю на понад 200 млн гривень.

Євген Устименко

