ДПС допомогла викрити схему легалізації доходів міжрегіонального наркокартелю - Кравченко

Державна податкова служба допомогла правоохоронцям викрити схему легалізації доходів міжрегіонального наркокартелю на понад 200 млн грн. Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко, передає УНН.

За сприяння Державної податкової служби України правоохоронці виявили групу, яка займалась легалізацією доходів наркосиндикату із щомісячним обігом у 18 млн грн. До мережі відмивання коштів була залучена понад тисяча так званих "дропів" – осіб, які за винагороду передавали доступ до своїх банківських рахунків для тіньових операцій - написав Кравченко у Facebook.

За його словами, встановлено, що учасники схеми створили мережу підставних осіб, які за винагороду надавали свої дані для відкриття рахунків та створювали особисті кабінети в мобільних додатках. На рахунки цих громадян надходили прибутки від незаконного збуту сировини для виготовлення амфетаміну. В результаті за рік із їхніх рахунків було виведено понад двісті мільйонів гривень на два депозитні криптогаманці, які потім обготівкували на Кіпрі.

"За результатами аналізу Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС правоохоронці виявили шляхи та механізми легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом, визначили фігурантів та їх роль у схемі", - розповів Кравченко.

Голова ДПС зазначив, що поліцейські провели операцію з ліквідації злочинної організації. Частина фігурантів притягується до відповідальності за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом ⁠(ч.3 ст.209 ККУ).

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 4 лютого розповів, яких результатів було досягнуто після зміни керівництва Державної податкової служби та Державної служби фінансового моніторингу.