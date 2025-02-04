Зміна керівництва ДПС: Президент розповів, чи дало це результати

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні розповів, яких результатів було досягнуто після зміни керівництва Державної податкової служби та Державної служби фінансового моніторингу, пише УНН.

Глава держави наголосив, що були зупинені тіньові схеми олігархів та посадовців, а результати цієї роботи стануть основою розслідувань правоохоронних органі.

"Нещодавно відбулися заміни керівників податкової служби та фінмоніторингу, і вже є перші результати. Результати щодо тіньових фінансових схем, які нарешті зупинені. І це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовував або використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти. Мільярди гривень. Відповідні матеріали – у правоохоронних органів. Вже. Розслідування мають бути об’єктивними – не зважаючи на те, хто порушує закон", - заявив глава держави, розповідаючи про сьогоднішні доповіді на засіданні Ради нацбезпеки та оборони, яке стосувалося фінансової чистоти країни.

Зеленський також повідомив, що було ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. "Списки – незабаром. Буде кілька жорстких пакетів", - заявив він.

Нагадаємо

31 грудня 2024 року на посаду голови Державної податкової служби був призначений Руслан Кравченко, який до того обіймав посаду начальника Київської обласної військової адміністрації. До цієї посади він працював у прокуратурі.

Таке призначення зустріло критику з боку окремих осіб. Водночас, наприкінці січня Кравченко повідомив, що за місяць загалом до загального фонду держбюджету по платежах, що контролюються ДПС, надійшло 76,1 млрд грн, тобто показники доходів на січень було виконано на 114,8% (перевиконання склало 9,8 млрд грн).

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"Зміни триватимуть, навіть попри те, що це комусь не подобається. Всім критикам пораджу знайти собі цікавіше хобі, ніж передбачати мої невдачі", - заявив тоді Кравченко.

До цього новий керівник ДПС провів у службі низку звільнень, зокрема, вони стосувалися керівників низки департаментів центрального апарату та регіональних управлінь. Посадовців, які втратили свої посади, пов’язують з так званою "групою Монако" - політики та силовики, які чинили активний вплив на ДПС та, зокрема, були наглядачами за акцизами, блокуванням податкових накладних та віднесенням підприємств до ризикових.

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