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Кравченко позбавляється від людей "групи Монако" у податковій

Київ • УНН

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Голова ДПС Руслан Кравченко провів кадрові зміни в податковій службі. Звільнено директорів двох департаментів центрального апарату та керівників трьох регіональних управлінь.

Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко ухвалив низку кадрових змін. Про це йдеться в дописі на його сторінці у Facebook, повідомляє УНН.

Звільнення відбулися у центральному апараті податкової служби.

"Кадрові зміни в центральному апараті ДПС:

Звільнено:

Директора Департаменту управління ризиками (Марину Баряхтар – ред.)

Директора Департаменту контролю за підакцизними товарами (Ігоря Чугуєва – ред.)", - повідомив Кравченко.

Також він повідомив про звільнення керівників Одеського, Харківського, Дніпропетровського регіональних управлінь.

Припинення безпідставного блокування накладних: Кравченко окреслив основні завдання для податківців07.01.25, 15:31 • 19857 переглядiв

Додамо

Такі кадрові рішення свідчать про зачистку податкової служби від людей, які є ставлениками так званої "групи Монако" - політики та силовики, які чинили активний вплив на ДПС та, зокрема, були наглядачами за акцизами, блокуванням податкових накладних та віднесенням підприємств до ризикових.

Нагадаємо

Кабінет міністрів наприкінці грудня 2024 року призначив колишнього очільника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка головою Державної податкової служби.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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