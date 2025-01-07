Припинення безпідставного блокування накладних: Кравченко окреслив основні завдання для податківців

Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко провів нараду з керівниками регіональних податкових. Під час наради він окреслив основні пріоритети та завдання в роботі служби, серед яких, зокрема, припинення безпідставного блокування накладних, пише УНН.

"Провів першу нараду з регіональними керівниками, визначивши ключові завдання служби. Головний пріоритет — прозорість роботи та підтримка відповідального бізнесу.

Виконання планів із щомісячним підвищенням показників та наповнення бюджету має стати ключовою метою. Саме це буде визначальним при оцінці роботи кожного регіонального керівника і ухваленні кадрових рішень. Інших критеріїв немає і не буде.

Ще одне важливе завдання – припинення безпідставного віднесення суб’єктів господарювання до ризикових та безпідставне блокування податкових накладних", - написав Кравченко на своїй сторінці у Фейсбук.

Він зауважив, що розуміє, що система працює недосконало, тому податківці спільно мають виправити ситуацію.

"Особлива увага має бути приділена комісіям, які ухвалюють рішення про розблокування чи виведення з ризиків. Чую скарги бізнесу, що вимагають якісь відкати, відсотки за розблокування. Тут маємо разом навести лад, щоб бізнес зрозумів – податкова працює на бізнес, який сумлінно платить податки", - наголосив Кравченко.

Він також акцентував увагу на важливості діалогу з бізнесом.

"Важливий відкритий діалог з бізнесом. Кожен працівник податкової має не лише пояснювати причини блокувань, але й допомагати бізнесу уникати помилок. Ми маємо не створювати проблеми, а допомагати їх вирішувати у рамках закону", - резюмував очільник ДПС.

Нагадаємо

Блокування податкових накладних - одна з основних проблем, на яку скаржаться українські підприємці у сфері адміністрування податків. Загалом же, як вказувалося у статистиці Ради бізнес-омбудсмена, у третьому кварталі 2023 року 57% скарг від представників бізнесу стосувалися податкових питань. Як зазначив бізнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема в бізнесу навіть не в рівні податків, а в стилі адміністрування. Окрім того, він додав, що податкова і митниця 90-94% справ програють у судах – або у першій інстанції або в апеляції у Верховному Суді.