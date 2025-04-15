Верховний Суд України

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19538 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 134478 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125414 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126869 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125355 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127890 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192517 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76767 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164016 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115357 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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З підрядника, що мав будувати метро на Виноградар, cуд стягнув 78 млн грн інфляційних втрат

Суд стягнув з підрядника будівництва метро на Виноградар 78 млн грн інфляційних втрат. Підрядник поклав кошти на депозит замість будівництва.

Економіка • 7 квітня, 14:03 • 24051 перегляди

У Києві суд повернув частину Садиби Терещенків до комунальної власності

Прокуратура через суд скасувала право власності приватного підприємства на 158 кв. м флігеля садиби Терещенків. Раніше місту вже повернули основну частину садиби площею 1134 кв. м.

Суспільство • 6 березня, 09:55 • 24907 перегляди
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"Зручна правова реальність для ФГВФО": правозахисник про законопроєкт Гетманцева

Правозахисники критикують законопроєкт №13007 щодо діяльності Фонду гарантування вкладів. Експерти вважають, що документ створює штучні перешкоди для захисту прав у суді та суперечить Конституції.

Економіка • 28 лютого, 09:54 • 168658 перегляди

Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

ТОВ "Алакор Сіті", єдиний претендент на управління ТРЦ "Гулівер", має несплачені податки на 66 мільйонів гривень. Верховний Суд частково скасував попередні рішення та направив справу на повторний розгляд.

Економіка • 27 лютого, 11:50 • 243001 перегляди

Верховний Суд відмовив Коломойському і підтвердив неможливість повернення ПриватБанку ексвласникам

Верховний Суд відхилив касаційну скаргу Коломойського щодо повернення ПриватБанку. Рішення є остаточним та підтверджує законність націоналізації банку державою.

Економіка • 27 лютого, 07:07 • 110833 перегляди

Суддів місцевих судів будуть відряджати до апеляційних: Рада ухвалила законопроєкт за основу

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт №6049 про тимчасове відрядження суддів місцевих судів до апеляційних. Відрядження триватиме один рік за згодою судді та рішенням Вищої ради правосуддя.

Політика • 25 лютого, 14:12 • 24295 перегляди

Підрядник, який мав будувати метро на Виноградар, поверне 139 млн грн до бюджету Києва – рішення Верховного Суду

Верховний Суд зобов'язав підрядника повернути до бюджету Києва 139 млн грн, отриманих як відсотки з депозиту. Компанія розмістила на депозиті кошти, виділені на будівництво метро на Виноградар.

Економіка • 25 лютого, 13:48 • 36228 перегляди

Суд та Мін’юст допомогли російському "Альфа-Банку" попри санкції Президента вивести з України 3 млн доларів

Господарський суд Києва та Мін'юст сприяли виведенню 3 млн доларів "Альфа-Банку" через офшорну компанію. Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко, колишній працівник структури банку, відіграв ключову роль у схемі.

Економіка • 22 лютого, 10:21 • 328343 перегляди

Елітна нерухомість та картини – дружина Порошенка намагається врятувати майно від конфіскації в справі про держзраду чоловіка - ЗМІ

Марина Порошенко оскаржує у Верховному суді арешт нерухомості, частки в десятках компаній та картин чоловіка. Майно арештоване у рамках "вугільної" справи про держзраду.

Політика • 6 лютого, 09:00 • 62370 перегляди

Суддю Івченка, якого підозрюють у держзраді, не взяли під варту: рішення ВРП

ВРП відмовила у взятті під варту судді Господарського суду Києва Анатолія Івченка, підозрюваного у держзраді. Його звинувачують у винесенні рішення на користь міноборони рф у 2012 році, що призвело до втрати Україною 3,1 млрд грн.

Політика • 23 січня, 16:28 • 28125 перегляди

Суд пом'якшив запобіжний захід ексзаступнику голови Вищого господарського суду Ємельянову

Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід Артуру Ємельянову з тримання під вартою на можливість внесення застави. Ексзаступник голови ВГСУ підозрюється в участі у злочинній організації, яка виносила рішення за хабарі.

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Порошенко хоче зупинити транзит російської нафти, хоча сам ще не відповів за "віджатий" з Медведчуком нафтопродуктопровід – Олещук

Порошенко ініціює заборону транзиту російської нафти через Україну, хоча сам причетний до незаконного відчуження нафтопроводу. За даними експертів, збитки держави від схеми з "трубою Медведчука" сягають $210 млн.

Політика • 10 січня, 15:03 • 39920 перегляди
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Новий очільник ДПС має змінити підходи у роботі з бізнесом - Європейська Бізнес Асоціація

Новий очільник ДПС має змінити підходи у роботі з бізнесом, вважають у Європейській Бізнес Асоціації.

Економіка • 9 січня, 09:49 • 129453 перегляди

Припинення безпідставного блокування накладних: Кравченко окреслив основні завдання для податківців

Руслан Кравченко провів нараду з керівниками регіональних податкових, де окреслив нові пріоритети роботи служби. Головним завданням стане припинення безпідставного блокування накладних та підтримка відповідального бізнесу.

Економіка • 7 січня, 13:31 • 19956 перегляди
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Екскерівник податкової Хмельниччини про призначення людей Сокура в комісії ревізорів ДПС: "Схема з розкрадання коштів у великих розмірах"

Колишня очільниця податкової Хмельниччини заявила про призначення людей Сокура в комісії ревізорів ДПС. За її словами, це пов'язано з можливим розкраданням коштів на будівництво фортифікацій.

Економіка • 24 грудня, 09:32 • 118752 перегляди

НАБУ, САП та ВАКС разом з грантовими активістами стали окремою кастою, на яку не поширюються закони України – експерт

ВАКС, НАБУ та активісти на грантах створили систему взаємного покривання порушень закону. Політичний експерт Олег Постернак розповів про неефективність боротьби з корупцією через таку діяльність.

Політика • 20 грудня, 15:48 • 22193 перегляди

Нардепа визнано винним у корупції: суд відхилив апеляцію

Суд визнав народного депутата IX скликання винним у корупційному правопорушенні за неправомірне використання повноважень. Депутата буде внесено до реєстру корупціонерів та оштрафовано.

Політика • 20 грудня, 09:13 • 16931 перегляди

"Депутатські компенсації": справу екснардепа Пацкана повернули до суду

Верховний Суд скасував рішення про закриття справи екснардепа Пацкана щодо незаконного отримання 117 тис. грн компенсації за житло. Справу направлено на новий розгляд до Апеляційної палати ВАКС.

Кримінал та НП • 19 грудня, 13:23 • 13810 перегляди

Справу ексголови Рахункової палати скеровано на новий апеляційний розгляд - САП

Касаційний кримінальний суд ВС скасував ухвалу Апеляційної палати ВАКС у справі про незаконне заволодіння квартирою. Справу ексголови Рахункової палати та двох інших осіб направлено на новий апеляційний розгляд.

Політика • 16 грудня, 20:29 • 39382 перегляди
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Верховний Суд відмовив Дубінському у позові до ВР з приводу непризначення виборів Президента

Верховний Суд не задовольнив вимогу нардепа Дубінського про визнання бездіяльності ВР щодо непризначення президентських виборів. Наразі підозрюваний у держзраді депутат перебуває під вартою у СІЗО.

Політика • 13 грудня, 13:15 • 164526 перегляди

Критична нестача суддів в апеляційних судах України: чому колегії не можуть працювати

В апеляційних судах України спостерігається критична нестача суддів через відсутність призначень протягом 10 років. У деяких регіонах кримінальні провадження можуть зупинитися через неможливість формування колегій.

Суспільство • 13 грудня, 10:49 • 15639 перегляди

Верховний Суд остаточно підтвердив звільнення Князєва

Велика Палата ВС залишила без змін рішення про звільнення ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Раніше його затримали за підозрою в отриманні хабаря.

Політика • 12 грудня, 14:33 • 16813 перегляди

Хто руйнує економіку: чому бізнес тікає в тінь від ініціатив Гетманцева

Данило Гетманцев запроваджує ініціативи, які шкодять економіці України та посилюють тіньові схеми. Блокування податкових накладних, "Клуб білого бізнесу" та примусова купівля ОВДП викликають обурення бізнесу.

Економіка • 10 грудня, 08:17 • 195406 перегляди

Верховний Суд залишив у силі вирок двом експрацівникам "Беркуту"

Верховний Суд залишив у силі вирок двом колишнім командирам "Беркуту" за побиття учасника Євромайдану в 2013 році. Засуджені отримали по 3 роки ув'язнення та заборону працювати в правоохоронних органах.

Кримінал та НП • 4 грудня, 10:28 • 15827 перегляди

Ексзаступника голови Вищого господарського суду Ємельянова відправили під варту до 30 січня

Артура Ємельянова взято під варту до 30 січня 2025 року без права на заставу. Його підозрюють в отриманні хабарів за винесення "потрібних" судових рішень та участі у злочинній організації.

Політика • 3 грудня, 19:03 • 34939 перегляди

Ексзаступника голови Вищого господарського суду затримали та повідомили про підозру

ДБР затримало ексзаступника голови Вищого господарського суду України за участь у злочинній організації. Підозрюваний входив до групи, яка за хабарі виносила "потрібні" рішення у господарських спорах.

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Доказів вини як не було, так і немає: адвокат прокоментував завершення слідства стосовно ексміністра Сольського

НАБУ завершило розслідування справи проти ексміністра Сольського щодо заволодіння 2499 га землі вартістю 280 млн грн. Адвокат стверджує про відсутність доказів, а експертизи спростовують версію слідства.

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Блокування податкових накладних. ДПС "помиляється" у 70% випадках - нардеп

За даними Ніни Южаніної, у жовтні ДПС заблокувала накладні 23,8 тис платників податків на суму 44 млрд грн. Понад 70% блокувань виявились помилковими після перевірки комісіями та судами.

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Верховний Суд заперечив звинувачення у "зливі" документів у справі "Конкорду"

Верховний Суд заперечив звинувачення у "зливі" документів у справі "Конкорду".

Політика • 27 листопада, 12:56 • 15874 перегляди

Приватбанк не повернуть Коломойському: рішення Верховного суду

Касаційний господарський суд Верховного суду відхилив касаційні скарги Коломойського та Triantal Investments Ltd щодо повернення ПриватБанку. Рішення є остаточним та підтверджує законність націоналізації 2016 року.

Економіка • 26 листопада, 11:33 • 15628 перегляди