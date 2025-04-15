Верховний Суд України

Суд стягнув з підрядника будівництва метро на Виноградар 78 млн грн інфляційних втрат. Підрядник поклав кошти на депозит замість будівництва.
Прокуратура через суд скасувала право власності приватного підприємства на 158 кв. м флігеля садиби Терещенків. Раніше місту вже повернули основну частину садиби площею 1134 кв. м.
Правозахисники критикують законопроєкт №13007 щодо діяльності Фонду гарантування вкладів. Експерти вважають, що документ створює штучні перешкоди для захисту прав у суді та суперечить Конституції.
ТОВ "Алакор Сіті", єдиний претендент на управління ТРЦ "Гулівер", має несплачені податки на 66 мільйонів гривень. Верховний Суд частково скасував попередні рішення та направив справу на повторний розгляд.
Верховний Суд відхилив касаційну скаргу Коломойського щодо повернення ПриватБанку. Рішення є остаточним та підтверджує законність націоналізації банку державою.
Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт №6049 про тимчасове відрядження суддів місцевих судів до апеляційних. Відрядження триватиме один рік за згодою судді та рішенням Вищої ради правосуддя.
Верховний Суд зобов'язав підрядника повернути до бюджету Києва 139 млн грн, отриманих як відсотки з депозиту. Компанія розмістила на депозиті кошти, виділені на будівництво метро на Виноградар.
Господарський суд Києва та Мін'юст сприяли виведенню 3 млн доларів "Альфа-Банку" через офшорну компанію. Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко, колишній працівник структури банку, відіграв ключову роль у схемі.
Марина Порошенко оскаржує у Верховному суді арешт нерухомості, частки в десятках компаній та картин чоловіка. Майно арештоване у рамках "вугільної" справи про держзраду.
ВРП відмовила у взятті під варту судді Господарського суду Києва Анатолія Івченка, підозрюваного у держзраді. Його звинувачують у винесенні рішення на користь міноборони рф у 2012 році, що призвело до втрати Україною 3,1 млрд грн.
Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід Артуру Ємельянову з тримання під вартою на можливість внесення застави. Ексзаступник голови ВГСУ підозрюється в участі у злочинній організації, яка виносила рішення за хабарі.
Порошенко ініціює заборону транзиту російської нафти через Україну, хоча сам причетний до незаконного відчуження нафтопроводу. За даними експертів, збитки держави від схеми з "трубою Медведчука" сягають $210 млн.
Новий очільник ДПС має змінити підходи у роботі з бізнесом, вважають у Європейській Бізнес Асоціації.
Руслан Кравченко провів нараду з керівниками регіональних податкових, де окреслив нові пріоритети роботи служби. Головним завданням стане припинення безпідставного блокування накладних та підтримка відповідального бізнесу.
Колишня очільниця податкової Хмельниччини заявила про призначення людей Сокура в комісії ревізорів ДПС. За її словами, це пов'язано з можливим розкраданням коштів на будівництво фортифікацій.
ВАКС, НАБУ та активісти на грантах створили систему взаємного покривання порушень закону. Політичний експерт Олег Постернак розповів про неефективність боротьби з корупцією через таку діяльність.
Суд визнав народного депутата IX скликання винним у корупційному правопорушенні за неправомірне використання повноважень. Депутата буде внесено до реєстру корупціонерів та оштрафовано.
Верховний Суд скасував рішення про закриття справи екснардепа Пацкана щодо незаконного отримання 117 тис. грн компенсації за житло. Справу направлено на новий розгляд до Апеляційної палати ВАКС.
Касаційний кримінальний суд ВС скасував ухвалу Апеляційної палати ВАКС у справі про незаконне заволодіння квартирою. Справу ексголови Рахункової палати та двох інших осіб направлено на новий апеляційний розгляд.
Верховний Суд не задовольнив вимогу нардепа Дубінського про визнання бездіяльності ВР щодо непризначення президентських виборів. Наразі підозрюваний у держзраді депутат перебуває під вартою у СІЗО.
В апеляційних судах України спостерігається критична нестача суддів через відсутність призначень протягом 10 років. У деяких регіонах кримінальні провадження можуть зупинитися через неможливість формування колегій.
Велика Палата ВС залишила без змін рішення про звільнення ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Раніше його затримали за підозрою в отриманні хабаря.
Данило Гетманцев запроваджує ініціативи, які шкодять економіці України та посилюють тіньові схеми. Блокування податкових накладних, "Клуб білого бізнесу" та примусова купівля ОВДП викликають обурення бізнесу.
Верховний Суд залишив у силі вирок двом колишнім командирам "Беркуту" за побиття учасника Євромайдану в 2013 році. Засуджені отримали по 3 роки ув'язнення та заборону працювати в правоохоронних органах.
Артура Ємельянова взято під варту до 30 січня 2025 року без права на заставу. Його підозрюють в отриманні хабарів за винесення "потрібних" судових рішень та участі у злочинній організації.
ДБР затримало ексзаступника голови Вищого господарського суду України за участь у злочинній організації. Підозрюваний входив до групи, яка за хабарі виносила "потрібні" рішення у господарських спорах.
НАБУ завершило розслідування справи проти ексміністра Сольського щодо заволодіння 2499 га землі вартістю 280 млн грн. Адвокат стверджує про відсутність доказів, а експертизи спростовують версію слідства.
За даними Ніни Южаніної, у жовтні ДПС заблокувала накладні 23,8 тис платників податків на суму 44 млрд грн. Понад 70% блокувань виявились помилковими після перевірки комісіями та судами.
Верховний Суд заперечив звинувачення у "зливі" документів у справі "Конкорду".
Касаційний господарський суд Верховного суду відхилив касаційні скарги Коломойського та Triantal Investments Ltd щодо повернення ПриватБанку. Рішення є остаточним та підтверджує законність націоналізації 2016 року.