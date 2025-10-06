На Харківщині прокуратура повернула громаді Забродівське водосховище площею 160 гектарів

У Харківській області прокуратура через суд домоглася повернення у власність територіальної громади Забродівського водосховища площею понад 160 гектарів, яке роками незаконно використовувалося приватним підприємством без належних правових підстав. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Суд задовольнив позовну заяву керівника Богодухівської окружної прокуратури Харківської області до приватного підприємства про відновлення становища, яке існувало до порушення, шляхом звільнення об’єкту водного фонду та земельних ділянок під ним. Інтереси держави в суді від імені прокуратури забезпечували представники Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури

Встановлено, що у с. Москаленки Богодухівського району приватне підприємство використовувало для рибогосподарських потреб Забродівське водосховище загальною площею понад 160 га, не маючи для цього необхідних правовстановлюючих документів, без державної реєстрації права власності чи оренди.

Підприємство діяло за режимом рибогосподарської експлуатації, але без укладення договору оренди, який є обов’язковим за цих умов.

Внаслідок цього міська рада роками не отримувала орендну плату за користування водоймою.

Зазначені порушення стали підставою для направлення прокуратурою відповідної позовної заяви до суду.

Наразі рішенням Господарського суду Харківської області позов задоволено повністю: зобов’язано приватне підприємство звільнити водосховище та повернути його у відання громади. Триває строк на апеляційне оскарження.

Цей випадок відображає поширену практику, коли підприємства часто прагнуть зловживати прогалинами в законодавстві, використовуючи водні об’єкти для аквакультури лише на підставі режиму рибогосподарської експлуатації, уникаючи сплати орендної плати