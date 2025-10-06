$41.230.05
Ексклюзив
12:45 • 5878 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
10:30 • 15334 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
10:10 • 18625 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 22440 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 47760 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 27656 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 35259 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 63502 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 75758 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 90949 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
На Харківщині прокуратура повернула громаді Забродівське водосховище площею 160 гектарів

Київ • УНН

 • 654 перегляди

Прокуратура через суд домоглася повернення у власність територіальної громади Забродівського водосховища площею понад 160 гектарів. Приватне підприємство роками незаконно використовувало його без належних правових підстав та сплати орендної плати.

На Харківщині прокуратура повернула громаді Забродівське водосховище площею 160 гектарів

У Харківській області прокуратура через суд домоглася повернення у власність територіальної громади Забродівського водосховища площею понад 160 гектарів, яке роками незаконно використовувалося приватним підприємством без належних правових підстав. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Суд задовольнив позовну заяву керівника Богодухівської окружної прокуратури Харківської області до приватного підприємства про відновлення становища, яке існувало до порушення, шляхом звільнення об’єкту водного фонду та земельних ділянок під ним. Інтереси держави в суді від імені прокуратури забезпечували представники Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури

- йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у с. Москаленки Богодухівського району приватне підприємство використовувало для рибогосподарських потреб Забродівське водосховище загальною площею понад 160 га, не маючи для цього необхідних правовстановлюючих документів, без державної реєстрації права власності чи оренди.

Підприємство діяло за режимом рибогосподарської експлуатації, але без укладення договору оренди, який є обов’язковим за цих умов.

Внаслідок цього міська рада роками не отримувала орендну плату за користування водоймою.

Зазначені порушення стали підставою для направлення прокуратурою відповідної позовної заяви до суду.

Наразі рішенням Господарського суду Харківської області позов задоволено повністю: зобов’язано приватне підприємство звільнити водосховище та повернути його у відання громади. Триває строк на апеляційне оскарження.

Цей випадок відображає поширену практику, коли підприємства часто прагнуть зловживати прогалинами в законодавстві, використовуючи водні об’єкти для аквакультури лише на підставі режиму рибогосподарської експлуатації, уникаючи сплати орендної плати

- додали в Генпрокуратурі.

Водночас Верховний Суд неодноразово зазначав, що обов’язковою умовою правомірного користування водоймою для рибогосподарських потреб є наявність належним чином укладеного договору оренди. Використання без такого договору є прямим порушенням водного та земельного законодавства і підлягає припиненню.

Прокуратура повернула громадам Дніпропетровщини 700 га землі на 27 млн грн: деталі24.09.25, 15:20 • 6115 переглядiв

Ольга Розгон

Суспільство
Харківська область
Генеральний прокурор (Україна)
Верховний Суд України