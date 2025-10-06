В Харьковской области прокуратура вернула общине Забродовское водохранилище площадью 160 гектаров

В Харьковской области прокуратура через суд добилась возвращения в собственность территориальной общины Забродовского водохранилища площадью более 160 гектаров, которое годами незаконно использовалось частным предприятием без надлежащих правовых оснований. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Суд удовлетворил исковое заявление руководителя Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области к частному предприятию о восстановлении положения, существовавшего до нарушения, путем освобождения объекта водного фонда и земельных участков под ним. Интересы государства в суде от имени прокуратуры обеспечивали представители Специализированной экологической прокуратуры Харьковской областной прокуратуры - говорится в сообщении.

Установлено, что в с. Москаленки Богодуховского района частное предприятие использовало для рыбохозяйственных нужд Забродовское водохранилище общей площадью более 160 га, не имея для этого необходимых правоустанавливающих документов, без государственной регистрации права собственности или аренды.

Предприятие действовало по режиму рыбохозяйственной эксплуатации, но без заключения договора аренды, который является обязательным в этих условиях.

В результате этого городской совет годами не получал арендную плату за пользование водоемом.

Указанные нарушения стали основанием для направления прокуратурой соответствующего искового заявления в суд.

Сейчас решением Хозяйственного суда Харьковской области иск удовлетворен полностью: обязано частное предприятие освободить водохранилище и вернуть его в ведение общины. Продолжается срок на апелляционное обжалование.

Этот случай отражает распространенную практику, когда предприятия часто стремятся злоупотреблять пробелами в законодательстве, используя водные объекты для аквакультуры только на основании режима рыбохозяйственной эксплуатации, избегая уплаты арендной платы - добавили в Генпрокуратуре.

В то же время Верховный Суд неоднократно отмечал, что обязательным условием правомерного пользования водоемом для рыбохозяйственных нужд является наличие надлежащим образом заключенного договора аренды. Использование без такого договора является прямым нарушением водного и земельного законодательства и подлежит прекращению.

