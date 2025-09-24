$41.380.00
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Джо Байден
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Германия
Китай
Прокуратура вернула общинам Днепропетровщины 700 га земли на 27 млн грн: детали

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Прокуратура вернула местным общинам в Самарском районе Днепропетровской области земельные участки стоимостью более 27 млн грн. Общества незаконно зарегистрировали право собственности на 700 га земли без правоустанавливающих документов.

Прокуратура вернула общинам Днепропетровщины 700 га земли на 27 млн грн: детали

Прокуратура вернула земельные участки в Самаровском районе Днепропетровской области местным территориальным общинам. Общая стоимость земельных участков - более 27 млн грн: они были незаконно переданы в пользование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Подробности

Следствие установило, что общества осуществили государственную регистрацию права собственности на земельные участки общей площадью более 700 га. При этом у них не было никаких правоустанавливающих документов, а потому эти земли использовались незаконно.

Самаровская окружная прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил исковые требования в полном объеме. В результате государственная регистрация права собственности у фигурантов дела была отменена, а земельные участки вернули в собственность Магдалиновского поселкового и Лычковского сельского советов.

Напомним

В Киеве прокуратура через суд расторгла договор аренды земли площадью 40 га с обществом, которое связывают с пророссийским политиком и экс-нардепом Виктором Медведчуком.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Днепропетровская область
Киев