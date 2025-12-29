Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом

Переговоры Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Майами сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты, в частности вопросы территорий и ЗАЭС. Однако главным достижением переговоров является то, что Трамп готов представить Конгрессу гарантии безопасности для Украины. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Игорь Рейтерович.

Их (переговоры - ред.) очень сложно назвать как-то чрезвычайно продуктивными. Я понимаю, что действительно много каких-то пунктов было согласовано, и это действительно так и есть. Они обсудили определенные вещи, которые нужно было… раньше прийти к определенному согласию, но по ключевым вопросам решения не приняты, и это на сегодня главный момент, который негативен во всей этой истории. То есть вопрос территории, вопрос ЗАЭС - остается в таком повышенном состоянии, поэтому просто договорились договариваться дальше. Все это сейчас перейдет в формат рабочих групп. Война минимум ближайшие месяцы будет еще продолжаться. И только, возможно, еще с конца зимы в начале весны мы выйдем на какой-то новый переговорный трек, и начнем серьезно обсуждать возможность завершения войны - сказал Рейтерович.

Политолог отметил, что сейчас выглядит так, что "это очередная передышка в дипломатическом плане, поскольку Трамп не сказал самое главное".

Он (Трамп - ред.) не сказал, что будет, если россия откажется что-то подписывать, или начнет затягивать время. Он никоим образом это не прокомментировал. Это ключевая проблема по состоянию на сегодня - добавил Рейтерович.

В то же время, по его словам, главным достижением переговоров является то, что Трамп готов представить Конгрессу гарантии безопасности для Украины.

Мне кажется, что это едва ли не единственный серьезный прорыв, если он соответствует действительности, и Трамп не просто так это сказал, то это для нас большой плюс. Потому что это совсем другая история, которая, например, не такая, как была с Будапештским меморандумом. То есть это не политическое обязательство, а международный договор. Очевидно, что международные договоры гораздо лучше выполняются на практике, чем какие-то политические вещи. Поэтому это прорыв, если ситуация соответствует действительности, и об этих вещах говорили именно в таком формате - добавляет политолог.

Он подчеркивает, что единственный вопрос в деталях этих гарантий безопасности, ведь можно 15, или 50 лет что-то ратифицировать, но оно будет ратифицировано в таком формате, что не будет давать результаты.

В контексте возможного разговора Зеленского с российским диктатором владимиром путиным, политолог заявил: "Теоретически в какой-то момент она может состояться, потому что, если мы будем выходить на какой-то финальный вариант завершения войны, надо будет эти вещи проговаривать".

Это понятно. Возможно, проговаривать на уровне лидеров. Я единственное пока не сильно верю в эту историю, потому что путин просто не согласится на это. путин просто будет пытаться это тянуть. Он же не считает Зеленского себе равным и это главная проблема. Но теоретически это должно иметь место, если мы говорим о реальном завершении войны, об этом надо говорить. То, что об этом упомянули… значит Трамп тоже придерживается подобного сценария, и считает, что такой разговор обязательно должен рано или поздно состояться. Украина всегда была готова, мы здесь ничего не теряем и по большому счету, если это когда-то будет иметь место, то мы будем готовы. Если этого не будет, то это будет очевидно, что этого не произошло по вине россии - резюмировал политолог.

