$42.060.13
49.560.13
ukenru
Эксклюзив
15:25 • 224 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
15:12 • 1784 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
12:21 • 8738 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
11:59 • 10753 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
29 декабря, 09:17 • 17327 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 34484 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 54087 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 58559 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 51488 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 40395 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
4.5м/с
87%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News29 декабря, 07:01 • 26919 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 18701 просмотра
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения09:45 • 22044 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 13729 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07 • 10689 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07 • 10764 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 13804 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 36005 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 137427 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 181856 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Стив Уиткофф
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Киевская область
Закарпатская область
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes15:34 • 12 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 18762 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 33682 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 44193 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 137427 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
WhatsApp

Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Переговоры Зеленского и Трампа в Майами не принесли решений по ключевым вопросам, таким как территории и ЗАЭС, но Трамп готов представить Конгрессу гарантии безопасности для Украины. Это единственный серьезный прорыв, который может стать международным договором, а не политическим обязательством.

Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом

Переговоры Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Майами сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты, в частности вопросы территорий и ЗАЭС. Однако главным достижением переговоров является то, что Трамп готов представить Конгрессу гарантии безопасности для Украины. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Игорь Рейтерович. 

Их (переговоры - ред.) очень сложно назвать как-то чрезвычайно продуктивными. Я понимаю, что действительно много каких-то пунктов было согласовано, и это действительно так и есть. Они обсудили определенные вещи, которые нужно было… раньше прийти к определенному согласию, но по ключевым вопросам решения не приняты, и это на сегодня главный момент, который негативен во всей этой истории. То есть вопрос территории, вопрос ЗАЭС - остается в таком повышенном состоянии, поэтому просто договорились договариваться дальше. Все это сейчас перейдет в формат рабочих групп. Война минимум ближайшие месяцы будет еще продолжаться. И только, возможно, еще с конца зимы в начале весны мы выйдем на какой-то новый переговорный трек, и начнем серьезно обсуждать возможность завершения войны 

- сказал Рейтерович. 

Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом: 90% мирного соглашения уже обсуждено28.12.25, 21:10 • 4108 просмотров

Политолог отметил, что сейчас выглядит так, что "это очередная передышка в дипломатическом плане, поскольку Трамп не сказал самое главное". 

Он (Трамп - ред.) не сказал, что будет, если россия откажется что-то подписывать, или начнет затягивать время. Он никоим образом это не прокомментировал. Это ключевая проблема по состоянию на сегодня 

- добавил Рейтерович. 

В то же время, по его словам, главным достижением переговоров является то, что Трамп готов представить Конгрессу гарантии безопасности для Украины. 

Мне кажется, что это едва ли не единственный серьезный прорыв, если он соответствует действительности, и Трамп не просто так это сказал, то это для нас большой плюс. Потому что это совсем другая история, которая, например, не такая, как была с Будапештским меморандумом. То есть это не политическое обязательство, а международный договор. Очевидно, что международные договоры гораздо лучше выполняются на практике, чем какие-то политические вещи. Поэтому это прорыв, если ситуация соответствует действительности, и об этих вещах говорили именно в таком формате 

- добавляет политолог. 

Он подчеркивает, что единственный вопрос в деталях этих гарантий безопасности, ведь можно 15, или 50 лет что-то ратифицировать, но оно будет ратифицировано в таком формате, что не будет давать результаты. 

"Мощный пакет" и "платиновый стандарт": Трамп готов представить Конгрессу гарантии безопасности для Украины - СМИ28.12.25, 21:49 • 4622 просмотра

В контексте возможного разговора Зеленского с российским диктатором владимиром путиным, политолог заявил: "Теоретически в какой-то момент она может состояться, потому что, если мы будем выходить на какой-то финальный вариант завершения войны, надо будет эти вещи проговаривать". 

Это понятно. Возможно, проговаривать на уровне лидеров. Я единственное пока не сильно верю в эту историю, потому что путин просто не согласится на это. путин просто будет пытаться это тянуть. Он же не считает Зеленского себе равным и это главная проблема. Но теоретически это должно иметь место, если мы говорим о реальном завершении войны, об этом надо говорить. То, что об этом упомянули… значит Трамп тоже придерживается подобного сценария, и считает, что такой разговор обязательно должен рано или поздно состояться. Украина всегда была готова, мы здесь ничего не теряем и по большому счету, если это когда-то будет иметь место, то мы будем готовы. Если этого не будет, то это будет очевидно, что этого не произошло по вине россии 

- резюмировал политолог. 

"Как встречаться и в каком формате договариваться, нам все равно - мы готовы": Зеленский ответил по поводу возможной встречи с путиным29.12.25, 13:23 • 2254 просмотра

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Энергоатом
Война в Украине
Владимир Путин
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина