"Мощный пакет" и "платиновый стандарт": Трамп готов представить Конгрессу гарантии безопасности для Украины - СМИ

Президент США Дональд Трамп готов представить Конгрессу гарантии безопасности для Украины. Как сообщил CNN чиновник США, речь идет о "самом надежном наборе протоколов безопасности", передает УНН.

Детали

В начале этого месяца в Берлине в течение двух дней обсуждений между официальными лицами из Европы, Украины и Соединенных Штатов был согласован ряд гарантий безопасности, подобных статье 5 Соглашения НАТО.

Они позволят сдерживать дальнейшую российскую агрессию, создавать механизмы урегулирования конфликтов и мониторить заключение мирного соглашения. В них также будут четко определены последствия для России в случае нарушения ею соглашения.

Это самый надежный набор протоколов безопасности, который они когда-либо видели. Это очень, очень мощный пакет – сказал высокопоставленный чиновник США, не уточняя, что именно обещают США.

По словам другого чиновника, "Трамп готов представить гарантии безопасности, поддерживаемые США, Конгрессу", назвав пакет "платиновым стандартом" того, что Вашингтон может предложить Украине.

США предлагают Украине гарантии безопасности сроком на 15 лет - Зеленский

Издание отмечает, что встреча Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго имеет целью устранить пробелы в первоначальном мирном плане. Американские посланники ведут интенсивную работу над окончательным согласованием предложения, с которым могут согласиться как Украина, так и Россия.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Майами. Там у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.