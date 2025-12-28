$41.930.00
28 декабря, 11:58 • 15644 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 27871 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 23856 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 32331 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 39896 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 48670 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 46709 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 32980 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 28262 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 22639 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
"Мощный пакет" и "платиновый стандарт": Трамп готов представить Конгрессу гарантии безопасности для Украины - СМИ

Киев • УНН

 • 426 просмотра

По словам американского чиновника, "Трамп готов представить гарантии безопасности, поддерживаемые США, Конгрессу", назвав пакет "платиновым стандартом" того, что Вашингтон может предложить Украине.

"Мощный пакет" и "платиновый стандарт": Трамп готов представить Конгрессу гарантии безопасности для Украины - СМИ

Президент США Дональд Трамп готов представить Конгрессу гарантии безопасности для Украины. Как сообщил CNN чиновник США, речь идет о "самом надежном наборе протоколов безопасности", передает УНН.

Детали

В начале этого месяца в Берлине в течение двух дней обсуждений между официальными лицами из Европы, Украины и Соединенных Штатов был согласован ряд гарантий безопасности, подобных статье 5 Соглашения НАТО. 

Они позволят сдерживать дальнейшую российскую агрессию, создавать механизмы урегулирования конфликтов и мониторить заключение мирного соглашения. В них также будут четко определены последствия для России в случае нарушения ею соглашения.

Это самый надежный набор протоколов безопасности, который они когда-либо видели. Это очень, очень мощный пакет 

– сказал высокопоставленный чиновник США, не уточняя, что именно обещают США. 

По словам другого чиновника, "Трамп готов представить гарантии безопасности, поддерживаемые США, Конгрессу", назвав пакет "платиновым стандартом" того, что Вашингтон может предложить Украине.

США предлагают Украине гарантии безопасности сроком на 15 лет - Зеленский26.12.25, 20:36 • 6112 просмотров

Издание отмечает, что встреча Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго имеет целью устранить пробелы в первоначальном мирном плане. Американские посланники ведут интенсивную работу над окончательным согласованием предложения, с которым могут согласиться как Украина, так и Россия.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Майами. Там у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом. 

Алла Киосак

