США предлагают Украине гарантии безопасности сроком на 15 лет - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что США предложили Украине 15-летние гарантии безопасности, однако Украина стремится к большему сроку. Он будет считать успехом, если Трамп согласится на это во время их встречи.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предложили Украине 15-летние гарантии безопасности, однако Украина хочет больший срок. Об этом Зеленский заявил в комментарии Axios, передает УНН.
Детали
Как заявил Зеленский, США предложили Украине 15-летние гарантии безопасности.
"Я думаю, что нам нужно больше, чем 15 лет", – сказал Зеленский, добавив, что сочтет это "большим успехом", если Трамп согласится с этим во время их встречи.
Президент подчеркнул, что и США, и Украина вынесут гарантии безопасности на ратификацию в свои законодательные органы.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить документы, касающиеся гарантий безопасности для Украины.