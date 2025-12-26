$41.930.22
США предлагают Украине гарантии безопасности сроком на 15 лет - Зеленский

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что США предложили Украине 15-летние гарантии безопасности, однако Украина стремится к большему сроку. Он будет считать успехом, если Трамп согласится на это во время их встречи.

США предлагают Украине гарантии безопасности сроком на 15 лет - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предложили Украине 15-летние гарантии безопасности, однако Украина хочет больший срок. Об этом Зеленский заявил в комментарии Axios, передает УНН.

Детали

Как заявил Зеленский, США предложили Украине 15-летние гарантии безопасности.

"Я думаю, что нам нужно больше, чем 15 лет", – сказал Зеленский, добавив, что сочтет это "большим успехом", если Трамп согласится с этим во время их встречи.

Президент подчеркнул, что и США, и Украина вынесут гарантии безопасности на ратификацию в свои законодательные органы.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить документы, касающиеся гарантий безопасности для Украины.

Антонина Туманова

