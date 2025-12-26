Зеленський анонсував обговорення гарантій безпеки та економічних угод на зустрічі з Трампом
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутню зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Флориді. Основною темою обговорення стануть документи, що стосуються гарантій безпеки для України, а також економічна угода.
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом, аби обговорити документи, що стосуються гарантій безпеки для України. Про це Глава української держави повідомив під час спілкування з медіа, передає УНН.
У нас широка адженда, вона буде на вихідних, я думаю, що саме неділя, Флорида. Буде в нас зустріч з президентом Трампом. Ми будемо обговорювати саме ці документи... гарантії безпеки, а там кілька документів в цьому блоці, і бажано знайти можливість обговорити їх всі
Окрім безпекових питань, сторони також обговорюватимуть економічну угоду. Зеленський уточнив, що наразі існують лише базові напрацювання, однак може йтися про кілька угод.
Далі економічна угода - там поки що базові напрацювання, хоча буде кілька угод, і тут треба обговорити напрямок
Крім того, на питання журналістки, чи буде обговорено територіальні питання, Президент відповів: "Всі питання по яких у нас є розбіжності, точно наша сторона їх підніме".
Нагадаємо
Раніше Президент України Володимир Зеленський уперше оприлюднив 20 пунктів "базового документа про закінчення війни".
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ26.12.25, 12:07 • 15439 переглядiв