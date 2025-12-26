$41.930.22
12:21
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
26 грудня, 06:47
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
Зеленський анонсував обговорення гарантій безпеки та економічних угод на зустрічі з Трампом

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутню зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Флориді. Основною темою обговорення стануть документи, що стосуються гарантій безпеки для України, а також економічна угода.

Зеленський анонсував обговорення гарантій безпеки та економічних угод на зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом, аби обговорити документи, що стосуються гарантій безпеки для України. Про це Глава української держави повідомив під час спілкування з медіа, передає УНН.

У нас широка адженда, вона буде на вихідних, я думаю, що саме неділя, Флорида. Буде в нас зустріч з президентом Трампом. Ми будемо обговорювати саме ці документи... гарантії безпеки, а там кілька документів в цьому блоці, і бажано знайти можливість обговорити їх всі 

- заявив Зеленський.

Окрім безпекових питань, сторони також обговорюватимуть  економічну угоду. Зеленський уточнив, що наразі існують лише базові напрацювання, однак може йтися про кілька угод.

Далі економічна угода - там поки що базові напрацювання, хоча буде кілька угод, і тут треба обговорити напрямок 

– додав він.

Крім того, на питання журналістки, чи буде обговорено територіальні питання, Президент відповів: "Всі питання по яких у нас є розбіжності, точно наша сторона їх підніме".

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський уперше оприлюднив 20 пунктів "базового документа про закінчення війни".

Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ26.12.25, 12:07 • 15439 переглядiв

Алла Кіосак

Політика
Війна в Україні
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Флорида