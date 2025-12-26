Зеленський анонсував обговорення гарантій безпеки та економічних угод на зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом, аби обговорити документи, що стосуються гарантій безпеки для України. Про це Глава української держави повідомив під час спілкування з медіа, передає УНН.

У нас широка адженда, вона буде на вихідних, я думаю, що саме неділя, Флорида. Буде в нас зустріч з президентом Трампом. Ми будемо обговорювати саме ці документи... гарантії безпеки, а там кілька документів в цьому блоці, і бажано знайти можливість обговорити їх всі