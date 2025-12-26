Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у неділю в Мар-а-Лаго у Флориді. Зустріч анонсував журналіст Axios Барак Равід у X.
Президент Трамп зустрінеться з Президентом України Зеленським у неділю в Мар-а-Лаго, за повідомленням української офіційної особи
Нагадаємо
Раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував можливу зустріч з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом, вказавши, що багато може вирішитися до нового року.
