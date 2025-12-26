$41.930.00
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ

Київ • УНН

 • 20800 перегляди

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у неділю в Мар-а-Лаго у Флориді. Зустріч анонсував журналіст Axios Барак Равід у X.

Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у неділю в Мар-а-Лаго в американському штаті Флорида, де розміщується приватна резиденція Трампа, повідомив журналіст Axios Барак Равід у п'ятницю у X, пише УНН.

Президент Трамп зустрінеться з Президентом України Зеленським у неділю в Мар-а-Лаго, за повідомленням української офіційної особи

- написав журналіст Axios.

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував можливу зустріч з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом, вказавши, що багато може вирішитися до нового року.

"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом26.12.25, 08:47 • 17167 переглядiв

Юлія Шрамко

