$41.930.22
49.430.26
ukenru
10:07 • 284 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 2714 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 10983 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 6894 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 12715 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 11536 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 13470 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 22759 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 73672 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 70575 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:30 • 10963 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
08:10 • 12697 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
25 декабря, 10:58 • 73660 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 15:03 • 75422 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 56224 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Президент США Дональд Трамп встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье в Мар-а-Лаго во Флориде. Встречу анонсировал журналист Axios Барак Равид в X.

Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ

Президент США Дональд Трамп встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье в Мар-а-Лаго в американском штате Флорида, где находится частная резиденция Трампа, сообщил журналист Axios Барак Равид в пятницу в X, пишет УНН.

Президент Трамп встретится с Президентом Украины Зеленским в воскресенье в Мар-а-Лаго, по сообщению украинского официального лица

- написал журналист Axios.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время, указав, что многое может решиться до нового года.

"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время26.12.25, 08:47 • 11542 просмотра

Юлия Шрамко

