Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье в Мар-а-Лаго во Флориде. Встречу анонсировал журналист Axios Барак Равид в X.
Президент США Дональд Трамп встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье в Мар-а-Лаго в американском штате Флорида, где находится частная резиденция Трампа, сообщил журналист Axios Барак Равид в пятницу в X, пишет УНН.
Президент Трамп встретится с Президентом Украины Зеленским в воскресенье в Мар-а-Лаго, по сообщению украинского официального лица
Напомним
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время, указав, что многое может решиться до нового года.
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время26.12.25, 08:47 • 11542 просмотра