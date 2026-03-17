США призывают союзников признать Революционную гвардию Ирана и «Хезболлу» террористическими
Киев • УНН
Госдеп США разослал депешу с требованием до 20 марта внести иранские структуры в списки террористов. Это должно ограничить финансирование атак против граждан.
Администрация президента США Дональда Трампа поручила американским дипломатам за рубежом призывать союзников официально внести Корпус стражей Исламской революции Ирана и ливанскую группировку "Хезболла" в список террористических организаций. Об этом говорится во внутренней депеше Государственного департамента США, с которой ознакомилось агентство Reuters, пишет УНН.
Детали
Документ, датированный 16 марта и подписанный государственным секретарем США Марко Рубио, был направлен всем дипломатическим и консульским учреждениям США в мире. В нем дипломатам поручено донести эту позицию союзникам "на самом высоком соответствующем уровне" не позднее 20 марта.
США предупреждают о росте угрозы
В депеше отмечается, что правительства разных стран должны действовать быстро из-за повышенной угрозы атак.
Учитывая повышенный риск нападения со стороны Ирана, его партнеров и посредников, все правительства должны оперативно принять меры для уменьшения возможностей Ирана и связанных с Ираном террористических групп нападать на наши соответствующие страны и граждан
Американская сторона также подчеркивает необходимость координировать дипломатические усилия с Израилем.
Вашингтон рассчитывает на коллективное давление
В США считают, что совместные действия союзников могут иметь больший эффект, чем отдельные решения.
Мы оцениваем, что иранский режим более чувствителен к коллективным действиям, чем к односторонним, и что совместное давление, скорее всего, заставит режим изменить поведение
В Госдепартаменте подчеркивают, что такие шаги помогут ограничить возможности Ирана финансировать и поддерживать деятельность связанных с ним группировок.
Президент Трамп сосредоточен на обеспечении мира на Ближнем Востоке. КСИР, "Хезболла" и другие поддерживаемые Ираном силы дестабилизируют правительства и подрывают региональный мир
