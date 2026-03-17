США призывают союзников признать Революционную гвардию Ирана и «Хезболлу» террористическими

Администрация президента США Дональда Трампа поручила американским дипломатам за рубежом призывать союзников официально внести Корпус стражей Исламской революции Ирана и ливанскую группировку "Хезболла" в список террористических организаций. Об этом говорится во внутренней депеше Государственного департамента США, с которой ознакомилось агентство Reuters, пишет УНН.

Детали

Документ, датированный 16 марта и подписанный государственным секретарем США Марко Рубио, был направлен всем дипломатическим и консульским учреждениям США в мире. В нем дипломатам поручено донести эту позицию союзникам "на самом высоком соответствующем уровне" не позднее 20 марта.

США предупреждают о росте угрозы

В депеше отмечается, что правительства разных стран должны действовать быстро из-за повышенной угрозы атак.

Учитывая повышенный риск нападения со стороны Ирана, его партнеров и посредников, все правительства должны оперативно принять меры для уменьшения возможностей Ирана и связанных с Ираном террористических групп нападать на наши соответствующие страны и граждан – говорится в документе.

Американская сторона также подчеркивает необходимость координировать дипломатические усилия с Израилем.

Вашингтон рассчитывает на коллективное давление

В США считают, что совместные действия союзников могут иметь больший эффект, чем отдельные решения.

Мы оцениваем, что иранский режим более чувствителен к коллективным действиям, чем к односторонним, и что совместное давление, скорее всего, заставит режим изменить поведение – отмечается в депеше.

В Госдепартаменте подчеркивают, что такие шаги помогут ограничить возможности Ирана финансировать и поддерживать деятельность связанных с ним группировок.

Президент Трамп сосредоточен на обеспечении мира на Ближнем Востоке. КСИР, "Хезболла" и другие поддерживаемые Ираном силы дестабилизируют правительства и подрывают региональный мир – заявил представитель Госдепартамента США.

