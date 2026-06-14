россияне ударили по гражданскому предприятию в Харькове - первые подробности
Киев • УНН
Вечером 14 июня враг атаковал Холодногорский район Харькова, вызвав пожар на предприятии. Жилые дома не повреждены, информации о пострадавших на данный момент нет.
Враг вечером в воскресенье, 14 июня, атаковал Харьков. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате удара произошел пожар на гражданском предприятии.
Работают подразделения ГСЧС. По предварительной информации, жилые дома вокруг не повреждены
Позже начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате вражеского удара вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия в Холодногорском районе.
"Подразделения ГСЧС сейчас ликвидируют последствия атаки. Информация о пострадавших не поступала", - отметил Синегубов.
Напомним
Количество пострадавших от удара по музею в Харькове возросло до шести, среди них младенец. Спасатели локализовали пожар площадью 1200 квадратных метров.
В Харькове после атаки рф горит Художественный музей, коммунальщики спасают картины14.06.26, 19:31 • 16702 просмотра