В Харькове после атаки рф горит Художественный музей, коммунальщики спасают картины
Киев • УНН
Из-за атаки дронов рф в Харькове горит Художественный музей. Спасатели и коммунальные службы пытаются спасти картины и другие ценные экспонаты.
В Харькове после атаки рф горит Художественный музей, спасатели и коммунальщики спасают картины и экспонаты, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "ХС|Харьков".
Детали
Враг атаковал беспилотниками два района Харькова.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пожарные ликвидируют последствия попадания вражеского дрона по учреждению культуры в Киевском районе Харькова. На месте "прилета" дежурят бригады экстренной медицинской помощи. На данный момент - без пострадавших.
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По данным Telegram-канала "ХС|Харьков", горит Художественный музей после прилета в Харькове. Сейчас спасают художественные ценности.
Мэр, спасатели, коммунальные службы - все пытаются спасти картины, экспонаты, нашу память