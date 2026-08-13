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В Харькове завершили ликвидацию последствий удара по дому 9 августа, вывезли более 100 тонн мусора

Киев • УНН

 • 1426 просмотра

Спасатели завершили работы по ликвидации последствий российского удара 9 августа по жилому дому в Салтовском районе Харькова. Они разобрали завалы и вывезли более 105 тонн строительного мусора.

В Харькове завершили ликвидацию последствий удара по дому 9 августа, вывезли более 100 тонн мусора

Работы по ликвидации последствий российского удара 9 августа по жилому дому в Салтовском районе Харькова завершены. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что были задействованы личный состав и техника ГСЧС Харьковской области, а также Мобильного спасательного центра быстрого реагирования "Донецк-Луганск" ГСЧС Украины.

Спасатели расчищали завалы, верхолазы проводили демонтаж разрушенных и поврежденных конструкций дома. Всего вывезли более 105 тонн строительного мусора

- говорится в сообщении.

Напомним

9 августа российская ракета попала в 10-этажный жилой дом, произошло разрушение перекрытия между 7-м и 10-м этажами, возник пожар. Погибли 2 человека, еще 37 пострадали, из них — один ребенок.

Ракетный удар по пригороду Харькова: двое раненых, один в тяжелом состоянии11.08.26, 18:17 • 3892 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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