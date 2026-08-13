В Харькове завершили ликвидацию последствий удара по дому 9 августа, вывезли более 100 тонн мусора
Киев • УНН
Спасатели завершили работы по ликвидации последствий российского удара 9 августа по жилому дому в Салтовском районе Харькова. Они разобрали завалы и вывезли более 105 тонн строительного мусора.
Работы по ликвидации последствий российского удара 9 августа по жилому дому в Салтовском районе Харькова завершены. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что были задействованы личный состав и техника ГСЧС Харьковской области, а также Мобильного спасательного центра быстрого реагирования "Донецк-Луганск" ГСЧС Украины.
Спасатели расчищали завалы, верхолазы проводили демонтаж разрушенных и поврежденных конструкций дома. Всего вывезли более 105 тонн строительного мусора
Напомним
9 августа российская ракета попала в 10-этажный жилой дом, произошло разрушение перекрытия между 7-м и 10-м этажами, возник пожар. Погибли 2 человека, еще 37 пострадали, из них — один ребенок.
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