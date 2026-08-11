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Ракетный удар по пригороду Харькова: двое раненых, один в тяжелом состоянии

Киев • УНН

 • 798 просмотра

Армия рф нанесла ракетный удар по Песочинской общине, в результате чего двое мужчин получили взрывные ранения, один находится в тяжелом состоянии. Еще у одного мужчины острая реакция на стресс, попадание произошло по территории гражданского предприятия.

Ракетный удар по пригороду Харькова: двое раненых, один в тяжелом состоянии

Армия рф нанесла ракетный удар по пригороду Харькова, двое мужчин получили ранения, еще один — острую реакцию на стресс. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН

Оккупанты ударили ракетой по Песочинской общине. Двое мужчин получили взрывные ранения, один из них — в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь 

- сообщил Синегубов. 

Еще один мужчина, по его словам, получил острую реакцию на стресс, ему оказали медицинскую помощь на месте. 

Глава Харьковской ОВА, попадание зафиксировали на территории гражданского предприятия. 

Экстренные службы работают на месте атаки.

Ракетный удар рф по пригороду Харькова - информация о пострадавших отсутствует11.08.26, 17:24 • 1736 просмотров

Антонина Туманова

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