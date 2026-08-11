Спецназовцы ГУР взяли в плен российского военнослужащего на оккупированной территории
Киев • УНН
Бойцы подразделений "БАТ-13" и "АРАТТА" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины провели операцию на оккупированной территории и захватили российского военнослужащего. В ГУР подчеркнули, что это поможет обменять пленного на украинского защитника.
Бойцы подразделений "БАТ-13" и "АРАТТА" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины взяли в плен российского военнослужащего на оккупированной территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Подробности
Украинские спецназовцы вошли в один из населённых пунктов, который находится под контролем противника.
Результат - ещё один российский военнослужащий оказался в украинском плену, что впоследствии поможет вернуть из российского плена защитника Украины
Также в сети появились кадры уникальной операции.
В ГУР отметили: за каждым таким эпизодом стоят тщательная подготовка, точный расчёт, слаженное взаимодействие группы и безошибочные решения.
Также в Главном управлении разведки напомнили россиянам: единственный шанс российского солдата сохранить жизнь - добровольно сдаться в плен.
Напомним
Группа бойцов Сил специальных операций Вооружённых сил Украины взяла в плен российских оккупантов без единого выстрела и шёпотом.