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The Washington Post
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Украина может получить от Турции не только ATACMS, но и баллистические ракеты Khan

Киев • УНН

 • 3850 просмотра

Украина закупает у Турции 70 ракет ATACMS и другое вооружение. Наиболее вероятным кандидатом для передачи ВСУ называют экспортную версию ракеты Bora — Khan с дальностью до 280 км.

Украина может получить от Турции не только ATACMS, но и баллистические ракеты Khan

Украина закупает у Турции 70 американских баллистических ракет ATACMS, а среди турецких ракет потенциальным кандидатом для ВСУ может быть Khan — экспортная версия баллистической ракеты Bora. Об этом пишет Defense Express, пишет УНН.

Детали

Недавно стало известно о закупке Украиной у Турции 12 реактивных систем M270 MLRS, 2524 неуправляемых реактивных снарядов M26, 47 тысяч кассетных артиллерийских боеприпасов M509A1 и 70 ракет M39 ATACMS.

Турция также производит собственные баллистические ракеты. В частности, речь идет о семействах Tayfun и J-600T Yıldırım. В зависимости от модификации Tayfun может иметь дальность от 560 до 1500 км, однако, по оценке Defense Express, Турция, вероятно, разрабатывает эти ракеты прежде всего для собственных нужд, а их экспорт может быть ограничен международными правилами.

J-600T Yıldırım имеет модификации с заявленной дальностью от 150 до 2000 км. В то же время возможность ее передачи Украине также оценивается как низкая из-за ограниченного количества ракет и пусковых установок у самой Турции.

Khan как наиболее реальный вариант

Наиболее вероятным кандидатом для потенциальной передачи Украине называют Khan — экспортную версию Bora. Ракета имеет дальность до 280 км и боевую часть массой 470 кг с готовыми поражающими элементами.

Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений10.08.26, 16:51 • 88697 просмотров

Для ее запуска используется универсальная мультикалиберная пусковая установка MBRL производства Roketsan. Такая установка как минимум в 2023 году уже была замечена на вооружении 49-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

В настоящее время неизвестно, остается ли эта пусковая установка на вооружении Украины и используется ли она. Однако наличие у ВСУ опыта эксплуатации MBRL может упростить освоение Khan в случае закупки ракет и дополнительных пусковых установок.

The Guardian показал украинские FP-1 в боевой работе — как дроны Fire Point переносят войну вглубь России09.08.26, 15:31 • 46796 просмотров

Степан Гафтко

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ATACMS
M270 (РСЗО)
Турция
Украина