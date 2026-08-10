Верховный суд рф снял антивоенную партию "Яблоко" с выборов в Госдуму

Верховный суд россии удовлетворил иск партии "Родина" и снял антивоенную партию "Яблоко" с выборов в Госдуму, которые должны пройти в сентябре, передает УНН.

"Верховный суд рф решил: административное исковое заявление политической партии „Родина" удовлетворить. Отменить регистрацию федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания рф 9-го созыва, выдвинутых российской партией „Яблоко", — сказал судья Верховного суда рф Вячеслав Кириллов.

Отметим, партия "Родина", основателем которой является бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а председателем партии — первый заместитель председателя комитета Госдумы рф по обороне Алексей Журавлёв, который угрожал масштабным применением силы против Финляндии, требовала отменить регистрацию списка партии "Яблоко", ссылаясь на возможные нарушения авторских прав. Среди претензий — использование фраз "Пусть всегда будет солнце" и "Лишь бы не было войны", фотографии Хиросимы, изображения, созданного с помощью ChatGPT, а также логотипа партии.

Как сообщают российские СМИ, это первый случай в современной истории России, когда партию, зарегистрированную для участия в выборах, исключают из избирательного бюллетеня.

В пресс-службе партии "Яблоко" заявили, что планируют обжаловать данное решение, а СМИ уточняют, что до завершения процедур обжалования решение не вступит в силу.

Отметим, выборы в Государственную думу рф IX созыва пройдут в единые дни голосования в период с 18 по 20 сентября 2026 года. На них будут избраны 450 депутатов по параллельной (некомпенсационной) избирательной системе, при этом 225 депутатов будут избраны по одномандатным округам, а ещё 225 — по партийным спискам.

Российский ЦИК завершил регистрацию 11 партий на выборах в Госдуму, среди которых:

Коммунистическая партия рф;

партия «Новые люди»;

партия «Единая россия»;

ЛДПР;

партия «Справедливая россия»;

партия «Коммунисты россии»;

«Партия пенсионеров»;

партия «Родина»;

партия «Прямая демократия»;

партия «Зелёные».

Партию "Яблоко" позиционируют как одну из "антивоенных партий". На выборы они шли под лозунгом: "За мир и свободу. За жизнь без страха. За соглашение о прекращении огня, дипломатию и достижение мира".

"Наша цель — не допустить ядерной войны. За россию, свободную от страха и политических репрессий. За сохранение жизни, уважение, достоинство и благополучие человека. Наша цель — процветающая демократическая россия", — говорится в программе партии.

Напомним

После выборов в Госдуму в рф могут ввести "военное положение или его элементы".