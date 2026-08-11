В Италии из-за аномальной жары виноград для игристого вина начали собирать на 10 дней раньше и по ночам

В Италии из-за аномально высоких температур сезон сбора винограда для игристого вина Франчакорта начался примерно на 10 дней раньше, чем ожидалось. Чтобы защитить урожай от жары, виноделы также вынуждены собирать виноград ночью. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Изменение климата сокращает период, пригодный для сбора винограда, вынуждая виноделов быстро принимать решения, поскольку даже несколько дней могут стать разницей между хорошим и неудачным урожаем.

"Это деликатные, напряжённые моменты, и всё должно работать идеально", — сказал генеральный директор Berlucchi Артуро Циляни. Его отец Франко в 1961 году стал первым виноделом в холмистом винодельческом регионе Франчакорта, который начал производить игристые вина классическим методом, известным благодаря производителям французского шампанского.

"Мы не ожидали настолько раннего сбора урожая или такого стремительного созревания", — сказал Циляни.

Жара вынуждает собирать виноград до рассвета под прожекторами

Несколько недель температура воздуха достигала 37–38 градусов по Цельсию, а количество осадков было ниже среднего. Это заставило некоторых виноделов во Франчакорте начать сбор урожая в рекордно ранние сроки — примерно на 10 дней раньше, чем в прошлом году, и примерно на месяц раньше, чем три десятилетия назад.

Также японский жук распространяется по виноградникам и садам на севере Италии, создавая проблемы для фермеров.

Berlucchi, старейший производитель Франчакорты, которую изготавливают традиционным методом со вторичной ферментацией в бутылке, начала сбор урожая 2 августа в рамках общеотраслевых усилий по сохранению качества винограда на фоне всё более экстремальных погодных условий.

Эксперты говорят, что в этом году к настолько раннему урожаю Франчакорты привела совокупность нескольких факторов. Относительно мягкая зима вызвала раннее формирование почек на лозах, тогда как град повредил часть урожая, уменьшив количество плодов и ускорив их созревание.

Ещё в конце июля Франчакорта планировала начать сбор 10 августа, но быстро стало понятно, что виноград сорта Пино Нуар, который используют для игристых купажей и розового вина, уже готов к сбору. Об этом свидетельствовал стремительный рост уровня сахара. В течение двух дней работников собрали на работу, а прессы подготовили к запуску.

В полдень жара становится настолько сильной, что в соответствии с региональными правилами работники вынуждены прекращать работу с 12:30 до 16:00. Однако виноделы говорят, что послеобеденная смена в таких условиях является слишком тяжёлой. Чтобы выиграть время и доставить виноград к прессам до того, как он перегреется, на прошлой неделе Berlucchi начала собирать урожай в 4 часа утра. Работники срезали виноград под ярким светом прожекторов.

Производство игристого вина требует сложных расчётов

Не только Франчакорта в этом году начала сбор урожая раньше. На Сицилии сбор винограда для тихих вин стартовал в конце июля. Небольшие виноградники в Тоскане также начали собирать урожай, как и большинство регионов, где производят игристые вина.

Расчёты являются наиболее сложными для производителей игристых вин шампанского типа, которым необходимо соблюдать тонкий баланс: значительно более высокой фиксированной кислотности, значительно более низкого уровня pH и меньшего содержания сахара, чем в тихих красных и белых винах.

Franciacorta остаётся крупнейшим производителем Франчакорты. Компания производит около 4 миллионов бутылок в год, что составляет примерно 20% от общего производства консорциума Франчакорты, достигающего около 20 миллионов бутылок. Примерно 90% продукции продаётся в Италии, остальная часть экспортируется, в частности, в Германию, Швейцарию, США и Японию.

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