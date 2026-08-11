В Италии из-за аномальной жары виноград для игристого вина начали собирать на 10 дней раньше и по ночам

$44.830.0751.780.17
ukenru
08:18 • 5768 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в орске
06:00 • 15995 просмотра
В Палате представителей США начали продвижение «адских» санкций против РФ и Ирана
04:38 • 26922 просмотра
Число погибших из-за ночной атаки россиян на Запорожье возросло до шести
10 августа, 23:16 • 48990 просмотра
После атаки россиян по Запорожью погибли пять человек, еще 20 получили ранения
10 августа, 21:42 • 50929 просмотра
Россия атакует Киев баллистическими ракетами, в Запорожье продолжается комбинированный удар
10 августа, 19:30 • 49782 просмотра
Нацбанк вводит смягчение валютных ограничений: как изменятся лимиты
10 августа, 17:50 • 57543 просмотра
В Одесской области во время выполнения боевого задания потерян истребитель МиГ-29, пилот катапультировался
10 августа, 14:42 • 55506 просмотра
На АЗС Киевской области будут усиливать меры безопасности и обустраивать укрытия — Ткаченко
10 августа, 13:51 • 88702 просмотра
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений
10 августа, 13:26 • 34938 просмотра
Украинские спасатели во Франции остановили лесной пожар, который угрожал населенному пунктуPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
3.4м/с
38%
749мм
Популярные новости
В Крыму арестовали экс-депутата «Единой России», во дворе которого нашли тело 12-летней школьницы11 августа, 00:40 • 10974 просмотра
Трамп вновь оказывает давление на ФРС, пытаясь влиять на политику в отношении ставок11 августа, 01:17 • 12929 просмотра
Финляндия не могла отказаться передавать Украине ракеты Patriot, поскольку никогда ими не располагала — Defense Express11 августа, 01:37 • 13515 просмотра
На нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти» в Хабаровском крае вспыхнул пожарPhotoVideo11 августа, 01:50 • 21954 просмотра
Свитолина победила россиянку Александрову и вышла в полуфинал турнира в ТоронтоPhoto11 августа, 02:15 • 20472 просмотра
публикации
Первый еврокубок сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" — "Астон Вилла" Photo08:23 • 2686 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 103745 просмотра
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений10 августа, 13:51 • 88697 просмотра
Общественный совет при Минфине инициирует налоговое разъяснение по лизингу воздушных судов
Эксклюзив
10 августа, 11:23 • 67794 просмотра
Новолуние и пик Персеид: почему ночь на 13 августа станет одной из лучших для астрофотографии10 августа, 10:09 • 90425 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Шевченко
Линдси Грэм
Марк Цукерберг
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Турция
Анкара
Реклама
УНН Lite
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 103745 просмотра
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo10 августа, 13:45 • 68682 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 78407 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 145513 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 164312 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер
The Washington Post
Facebook

В Италии из-за аномальной жары виноград для игристого вина начали собирать на 10 дней раньше и по ночам

Киев • УНН

 • 1868 просмотра

Из-за аномальной жары в Италии сезон сбора винограда для Франчакорты начался на 10 дней раньше, виноделы работают по ночам. Изменение климата сокращает период сбора, вынуждая принимать быстрые решения.

В Италии из-за аномальной жары виноград для игристого вина начали собирать на 10 дней раньше и по ночам

В Италии из-за аномально высоких температур сезон сбора винограда для игристого вина Франчакорта начался примерно на 10 дней раньше, чем ожидалось. Чтобы защитить урожай от жары, виноделы также вынуждены собирать виноград ночью. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Изменение климата сокращает период, пригодный для сбора винограда, вынуждая виноделов быстро принимать решения, поскольку даже несколько дней могут стать разницей между хорошим и неудачным урожаем.

"Это деликатные, напряжённые моменты, и всё должно работать идеально", — сказал генеральный директор Berlucchi Артуро Циляни. Его отец Франко в 1961 году стал первым виноделом в холмистом винодельческом регионе Франчакорта, который начал производить игристые вина классическим методом, известным благодаря производителям французского шампанского.

"Мы не ожидали настолько раннего сбора урожая или такого стремительного созревания", — сказал Циляни.

Жара вынуждает собирать виноград до рассвета под прожекторами

Несколько недель температура воздуха достигала 37–38 градусов по Цельсию, а количество осадков было ниже среднего. Это заставило некоторых виноделов во Франчакорте начать сбор урожая в рекордно ранние сроки — примерно на 10 дней раньше, чем в прошлом году, и примерно на месяц раньше, чем три десятилетия назад.

Также японский жук распространяется по виноградникам и садам на севере Италии, создавая проблемы для фермеров.

Berlucchi, старейший производитель Франчакорты, которую изготавливают традиционным методом со вторичной ферментацией в бутылке, начала сбор урожая 2 августа в рамках общеотраслевых усилий по сохранению качества винограда на фоне всё более экстремальных погодных условий.

Эксперты говорят, что в этом году к настолько раннему урожаю Франчакорты привела совокупность нескольких факторов. Относительно мягкая зима вызвала раннее формирование почек на лозах, тогда как град повредил часть урожая, уменьшив количество плодов и ускорив их созревание.

Ещё в конце июля Франчакорта планировала начать сбор 10 августа, но быстро стало понятно, что виноград сорта Пино Нуар, который используют для игристых купажей и розового вина, уже готов к сбору. Об этом свидетельствовал стремительный рост уровня сахара. В течение двух дней работников собрали на работу, а прессы подготовили к запуску.

В полдень жара становится настолько сильной, что в соответствии с региональными правилами работники вынуждены прекращать работу с 12:30 до 16:00. Однако виноделы говорят, что послеобеденная смена в таких условиях является слишком тяжёлой. Чтобы выиграть время и доставить виноград к прессам до того, как он перегреется, на прошлой неделе Berlucchi начала собирать урожай в 4 часа утра. Работники срезали виноград под ярким светом прожекторов.

Производство игристого вина требует сложных расчётов

Не только Франчакорта в этом году начала сбор урожая раньше. На Сицилии сбор винограда для тихих вин стартовал в конце июля. Небольшие виноградники в Тоскане также начали собирать урожай, как и большинство регионов, где производят игристые вина.

Расчёты являются наиболее сложными для производителей игристых вин шампанского типа, которым необходимо соблюдать тонкий баланс: значительно более высокой фиксированной кислотности, значительно более низкого уровня pH и меньшего содержания сахара, чем в тихих красных и белых винах.

Franciacorta остаётся крупнейшим производителем Франчакорты. Компания производит около 4 миллионов бутылок в год, что составляет примерно 20% от общего производства консорциума Франчакорты, достигающего около 20 миллионов бутылок. Примерно 90% продукции продаётся в Италии, остальная часть экспортируется, в частности, в Германию, Швейцарию, США и Японию.

Рекордно жаркое лето обойдется экономике ЕС в €180 млрд10.08.26, 20:53 • 7376 просмотров

Ольга Розгон

Новости МираПогода и окружающая среда
Ассошиэйтед Пресс
Сицилия
Швейцария
Тоскана
Италия
Германия
Нидерланды
Япония
Соединённые Штаты