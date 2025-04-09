Через сеть российской пропаганды в Италии распространили фейк о том, что Зеленский якобы купил винодельню Стинга

российская пропаганда распространяет ложную информацию о якобы покупке Зеленским винодельни Стинга в Италии за 75 млн евро. Это часть дезинформационной кампании по дискредитации Украины и ее руководства.