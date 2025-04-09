Мощный ливень в российском Краснодаре затопил улицы, вода достигала колен. Местную жительницу едва не затянуло в открытый люк.
В регионе Тоскана, в Италии, выпала месячная норма осадков за день, эвакуированы 250 человек. Убытки оцениваются в 100 миллионов евро,
Флоренция избежала затопления.
Председатель Киевской ОВА обсудил с представителями Тосканы создание совместной онлайн-платформы для бизнеса. Итальянские компании
смогут инвестировать в различные отрасли Киевщины и помочь аграриям с внедрением инноваций.
Председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко встретился с губернатором Тосканы Эудженио Джани. Стороны обновили меморандум о
сотрудничестве и обсудили поддержку Украины в войне.
Детская больница в Боярке и больница Мейер во Флоренции договорились о сотрудничестве. Стороны обсудили стажировку врачей,
партнерство между университетами и создание бизнес-платформы.
Руслан Кравченко встретился с послом Италии Карло Формозой. Обсудили энергоустойчивость громад, восстановление Киевщины и создание
онлайн-платформы для сотрудничества бизнеса между регионами.
российская пропаганда распространяет ложную информацию о якобы покупке Зеленским винодельни Стинга в Италии за 75 млн евро. Это
часть дезинформационной кампании по дискредитации Украины и ее руководства.