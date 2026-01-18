$43.180.08
Генетический код гения: ученые ищут ДНК Леонардо да Винчи в его картинах

Киев • УНН

 • 956 просмотра

Ученые "Проекта Леонардо да Винчи" собирают микроскопические следы ДНК из рукописей и произведений художника. Краска на картинах могла законсервировать ДНК на сотни лет.

Генетический код гения: ученые ищут ДНК Леонардо да Винчи в его картинах

Ученые из "Проекта Леонардо да Винчи" применили инновационный подход, чтобы разгадать тайну генетики выдающегося мастера эпохи Возрождения. Поскольку прямых останков художника не сохранилось, исследователи собирают микроскопические следы ДНК непосредственно с его рукописей и художественных произведений. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

У Леонардо не было детей, а его предполагаемая могила во Франции была разрушена еще в конце XVIII века. Это заставило ученых искать биологический материал на вещах, которых касался мастер. Команда под руководством доктора Норберто Гонсалеса-Хуарбе из Университета Мэриленда обнаружила, что краска на картинах могла сработать как защитный слой, законсервировав ДНК на сотни лет.

Символ любви сквозь тысячелетия: в Болгарии нашли золотое римское кольцо верности, возрастом более 2 тысяч лет12.01.26, 04:18 • 5472 просмотра

Существует много биологического материала, происходящего от человека, который можно отследить до листа бумаги или холста, который его поглощает. А если покрыть его краской, на нем появляется что-то вроде защитного слоя

– пояснил соавтор исследования доктор Гонсалес-Хуарбе.

Генетические находки и "Святое дитя"

Исследователи проанализировали рисунок "Святое дитя" и письма родственников да Винчи. Используя метод сухого мазка, чтобы не повредить артефакты, ученые обнаружили:

  • Y-хромосому мужского пола, принадлежащую к гаплогруппе "E1b1" – она была распространена в Тоскане того времени.
    • ДНК апельсинового дерева, которое могло расти в садах семьи Медичи.
      • ДНК дикого кабана, щетину которого использовали для изготовления кистей в XV веке.

        Цель – разгадать секрет гения

        Ученые надеются, что составление полного генома Леонардо поможет понять его феноменальные способности. В частности, существуют предположения, что художник обладал чрезвычайно высокой остротой зрения, которая позволяла ему видеть детали, недоступные обычному человеку.

        Выяснить, имел ли Леонардо биологическое преимущество, – это долгосрочная цель. Я надеюсь, что это исследование станет важным первым шагом к этому

        – отметил доктор Чарльз Ли из Лаборатории Джексона.

        Хотя ученые пока не могут на 100% утверждать, что найденная ДНК принадлежит именно Леонардо, разработанный метод открывает путь к изучению других исторических фигур через их творческое наследие. 

        В Техасе после десятилетий поисков нашли утраченную испанскую миссию 18 века12.01.26, 09:08 • 5420 просмотров

        Степан Гафтко

