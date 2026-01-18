$43.180.08
Генетичний код генія: вчені шукають ДНК Леонардо да Вінчі у його картинах

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Науковці "Проєкту Леонардо да Вінчі" збирають мікроскопічні сліди ДНК з рукописів та творів художника. Фарба на картинах могла законсервувати ДНК на сотні років.

Генетичний код генія: вчені шукають ДНК Леонардо да Вінчі у його картинах

Науковці з "Проєкту Леонардо да Вінчі" застосували інноваційний підхід, щоб розгадати таємницю генетики видатного майстра епохи Відродження. Оскільки прямих останків художника не збереглося, дослідники збирають мікроскопічні сліди ДНК безпосередньо з його рукописів та художніх творів. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Леонардо не мав дітей, а його ймовірна могила у Франції була зруйнована ще наприкінці XVIII століття. Це змусило вчених шукати біологічний матеріал на речах, яких торкався майстер. Команда під керівництвом доктора Норберто Гонсалеса–Хуарбе з Університету Меріленду виявила, що фарба на картинах могла спрацювати як захисний шар, законсервувавши ДНК на сотні років.

Символ кохання крізь тисячоліття: у Болгарії знайшли золотий римський перстень вірності, віком понад 2 тисячі років12.01.26, 04:18 • 5469 переглядiв

Існує багато біологічного матеріалу, що походить від людини, який можна відстежити до аркуша паперу чи полотна, що його поглинає. А якщо покрити його фарбою, на ньому з'являється щось на кшталт захисного шару

– пояснив співавтор дослідження доктор Гонсалес–Хуарбе.

Генетичні знахідки та "Святе дитя"

Дослідники проаналізували малюнок "Святе дитя" та листи родичів да Вінчі. Використовуючи метод сухого мазка, щоб не пошкодити артефакти, вчені виявили:

  • Y–хромосому чоловічої статі, що належить до гаплогрупи "E1b1" – вона була поширена в Тоскані того часу.
    • ДНК апельсинового дерева, яке могло рости в садах родини Медічі.
      • ДНК дикого кабана, щетину якого використовували для виготовлення пензлів у XV столітті.

        Мета – розгадати секрет генія

        Вчені сподіваються, що складання повного геному Леонардо допоможе зрозуміти його феноменальні здібності. Зокрема, існують припущення, що художник мав надзвичайно високу гостроту зору, яка дозволяла йому бачити деталі, недоступні звичайній людині.

        З'ясувати, чи мав Леонардо біологічну перевагу, – це довгострокова мета. Я сподіваюся, що це дослідження стане важливим першим кроком до цього

        – зазначив доктор Чарльз Лі з Лабораторії Джексона.

        Хоча науковці поки не можуть на 100% стверджувати, що знайдена ДНК належить саме Леонардо, розроблений метод відкриває шлях до вивчення інших історичних постатей через їхню творчу спадщину. 

        У Техасі після десятиліть пошуків знайшли втрачену іспанську місію 18 століття12.01.26, 09:08 • 5420 переглядiв

        Степан Гафтко

