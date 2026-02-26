Гана просить Зеленського звільнити з полону своїх громадян, які воювали на боці рф

Міністр закордонних справ Гани Самуель Окудзето Аблаква звернувся до Президента України Володимира Зеленського з проханням звільнити двох громадян Гани, які воювали на боці росії. Це звернення відбулося на тлі зростаючого занепокоєння в Африці щодо вербування до російської армії.