В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Гана просить Зеленського звільнити з полону своїх громадян, які воювали на боці рф

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Міністр закордонних справ Гани Самуель Окудзето Аблаква звернувся до Президента України Володимира Зеленського з проханням звільнити двох громадян Гани, які воювали на боці росії. Це звернення відбулося на тлі зростаючого занепокоєння в Африці щодо вербування до російської армії.

Гана просить Зеленського звільнити з полону своїх громадян, які воювали на боці рф

Міністр закордонних справ Гани Самуель Окудзето Аблаква попросив президента України Володимира Зеленського посприяти звільненню двох громадян Гани, які потрапили в полон і воювали на боці країни-агресора росії проти України. Про це повідомляє  Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Самуель Окудзето Аблаква на своїй сторінці у Facebook розповів, що намагався добитися звільнення громадян африканської країни, які воювали за росію, а зараз перебувають у полоні.

"Ми провели плідні дискусії, зосереджені на зверненні Гани з гуманітарних міркувань щодо звільнення двох наших громадян", - заявив він.

У Bloomberg зазначили, що по всій Африці зростає занепокоєння щодо вербування африканців для участі у війні на боці Росії, яка має дефіцит солдатів. Кенія та Південна Африка заявили, що нещодавно домоглися репатріації громадян, яких обманом змусили підписати контракти з армією РФ.

Некомерційна дослідницька організація Inpact повідомила у лютому, що з 1417 африканців, яких вона ідентифікувала як воюючих за Росію найманців, 234 є ганцями. Більше африканців воюють за Росію лише з Єгипту та Камеруну.

Нагадаємо

25 лютого Президент України Володимир Зеленський провів першу в історії зустріч з главою МЗС Гани Самуелем Окудзето Аблаквою. Сторони обговорили співпрацю у сільському господарстві, оборонній сфері та розширення освітніх програм.

Ольга Розгон

