Гана просить Зеленського звільнити з полону своїх громадян, які воювали на боці рф
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Гани Самуель Окудзето Аблаква звернувся до Президента України Володимира Зеленського з проханням звільнити двох громадян Гани, які воювали на боці росії. Це звернення відбулося на тлі зростаючого занепокоєння в Африці щодо вербування до російської армії.
Деталі
Самуель Окудзето Аблаква на своїй сторінці у Facebook розповів, що намагався добитися звільнення громадян африканської країни, які воювали за росію, а зараз перебувають у полоні.
"Ми провели плідні дискусії, зосереджені на зверненні Гани з гуманітарних міркувань щодо звільнення двох наших громадян", - заявив він.
У Bloomberg зазначили, що по всій Африці зростає занепокоєння щодо вербування африканців для участі у війні на боці Росії, яка має дефіцит солдатів. Кенія та Південна Африка заявили, що нещодавно домоглися репатріації громадян, яких обманом змусили підписати контракти з армією РФ.
Некомерційна дослідницька організація Inpact повідомила у лютому, що з 1417 африканців, яких вона ідентифікувала як воюючих за Росію найманців, 234 є ганцями. Більше африканців воюють за Росію лише з Єгипту та Камеруну.
Нагадаємо
25 лютого Президент України Володимир Зеленський провів першу в історії зустріч з главою МЗС Гани Самуелем Окудзето Аблаквою. Сторони обговорили співпрацю у сільському господарстві, оборонній сфері та розширення освітніх програм.