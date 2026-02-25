$43.260.03
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
16:25 • 5978 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
13:55 • 15817 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 15456 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 15856 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
12:01 • 26031 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 21779 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
25 лютого, 09:09 • 25147 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 22454 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 19252 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
Зеленський вперше зустрівся з главою МЗС Гани, обговорили оборону, агросектор і освіту

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів першу в історії зустріч з главою МЗС Гани Самуелем Окудзето Аблаквою. Сторони обговорили співпрацю у сільському господарстві, оборонній сфері та розширення освітніх програм.

Зеленський вперше зустрівся з главою МЗС Гани, обговорили оборону, агросектор і освіту

Президент України Володимир Зеленський вперше в історії відносин з Ганою провів зустріч міністром закордонних справ цієї африканської країни Самуелем Окудзето Аблаквою, говорили про співпрацю у сільському господарстві, оборонній сфері, а також про розширення програм навчання для студентів Гани в українських вишах. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Зустрівся з міністром закордонних справ Гани Самуелем Окудзето Аблаквою. Дякую міністру за цей візит, перший в історії відносин між нашими країнами

- йдеться у повідомленні.

Президент повідомив, що на зустрічі обговорювались конкретні напрями, у яких можна розвивати співпрацю: сільське господарство, оборонне співробітництво, розширення програм для навчання студентів Гани в університетах України.

Зеленський зазначив, що наступного року Гана головуватиме в Африканському Союзі. На його думку, "важливо реалізувати цей період, щоб поглибити звʼязки України та Африки".

"Детально обговорили, як Росія рекрутує громадян Гани й інших країн Африки для участі у війні проти України, а також як можемо цьому протидіяти. Команди будуть на звʼязку щодо цього питання", - додав президент.

"Вдячний Гані за чітку підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та підтримку наших позицій у резолюціях Генасамблеї ООН", - резюмував Зеленський.

Ключові питання впираються у політичну волю та території – Зеленський про перспективи завершення війни25.02.26, 16:10 • 2420 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Гана
Генеральна Асамблея ООН
Володимир Зеленський
Україна