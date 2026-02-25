Зеленський вперше зустрівся з главою МЗС Гани, обговорили оборону, агросектор і освіту

Президент України Володимир Зеленський вперше в історії відносин з Ганою провів зустріч міністром закордонних справ цієї африканської країни Самуелем Окудзето Аблаквою, говорили про співпрацю у сільському господарстві, оборонній сфері, а також про розширення програм навчання для студентів Гани в українських вишах. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Зустрівся з міністром закордонних справ Гани Самуелем Окудзето Аблаквою. Дякую міністру за цей візит, перший в історії відносин між нашими країнами - йдеться у повідомленні.

Президент повідомив, що на зустрічі обговорювались конкретні напрями, у яких можна розвивати співпрацю: сільське господарство, оборонне співробітництво, розширення програм для навчання студентів Гани в університетах України.

Зеленський зазначив, що наступного року Гана головуватиме в Африканському Союзі. На його думку, "важливо реалізувати цей період, щоб поглибити звʼязки України та Африки".

"Детально обговорили, як Росія рекрутує громадян Гани й інших країн Африки для участі у війні проти України, а також як можемо цьому протидіяти. Команди будуть на звʼязку щодо цього питання", - додав президент.

"Вдячний Гані за чітку підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та підтримку наших позицій у резолюціях Генасамблеї ООН", - резюмував Зеленський.

