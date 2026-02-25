Ключові питання впираються у політичну волю та території – Зеленський про перспективи завершення війни

$43.260.03
50.970.04
ukenru
Ексклюзив
13:55 • 1082 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 3874 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 7698 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 14952 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
09:16 • 17016 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 22081 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 20190 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 18436 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 22523 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 28951 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.1м/с
89%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти карають українців за спробу повернутися на ТОТ - ЦНС25 лютого, 05:31 • 7886 перегляди
Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол25 лютого, 07:00 • 16905 перегляди
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico09:26 • 17304 перегляди
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова11:07 • 10002 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною12:05 • 10290 перегляди
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
13:55 • 1082 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
12:01 • 14952 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 43426 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 53524 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 71048 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Борис Пісторіус
Йонас Гахр Сторе
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Норвегія
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 17528 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 21191 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 23530 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 27968 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 36326 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
NASAMS

Ключові питання впираються у політичну волю та території – Зеленський про перспективи завершення війни

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Президент Володимир Зеленський повідомив, що переговори щодо завершення війни тривають на кількох рівнях. Основні труднощі пов'язані з політичними рішеннями та питанням територій, а також з військовою складовою.

Ключові питання впираються у політичну волю та території – Зеленський про перспективи завершення війни

Переговори щодо завершення війни росії проти України тривають одразу на кількох рівнях, однак головні труднощі сьогодні пов’язані не лише з воєнною складовою, а й із політичними рішеннями та питанням територій. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів під час пресконференції, передає УНН.

За словами Глави держави, напередодні він отримав брифінг від міністра оборони Рустема Умерова, який перебуває в дорозі до Швейцарії для зустрічі з американською стороною.

Буквально вранці у мене був брифінг від Рустема Умерова. Завтра буде двостороння зустріч між Україною та американською стороною. Вони поговорять і підготують економічний документ 

– сказав Зеленський.

Президент повідомив, що паралельно Україна працює над комплексним планом майбутнього миру.

Ми працюємо над планом із 20 пунктів, гарантіями безпеки, також пакетом процвітання. Наша економічна група також буде там і завтра говоритиме

– зазначив він.

За словами Зеленського, США налаштовані на якнайшвидше завершення війни, однак існують серйозні перепони.

Ми розуміємо, що американці хочуть закінчити цю війну якомога швидше. Але складнощі зараз не лише щодо військового треку 

– наголосив Президент.

Він уточнив, що обговорення вже відбуваються і на військовому рівні.

Генерали з України, США і росії говорили про те, як моніторити припинення вогню, коли воно настане 

– сказав Зеленський.

Водночас він підкреслив, що ключові проблеми залишаються незмінними.

Проблема – у політичній волі зупиняти цю війну і в питанні території. Це складнощі, які у нас є. Нічого нового 

– зазначив Глава держави.

Президент також висловив обережний оптимізм щодо подальших контактів.

Я думаю, вони будуть говорити в перші дні березня в тристоронньому порядку. Сподіваюся, що ця зустріч буде 

– сказав він.

Разом із тим Зеленський наголосив, що питання територій потребує рішень найвищого рівня.

Я не певен, що завтра буде чіткий результат щодо землі і території. На мою думку, ці питання мають вийти на рівень лідерів 

– підсумував Президент.

Нагадаємо

Рустем Умєров зустрінеться з американською стороною 26 лютого для обговорення відновлення України та підготовки до тристоронньої зустрічі з РФ на початку березня. Також обговорюватимуть деталі наступного обміну.

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Рустем Умєров
Швейцарія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна