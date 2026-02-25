Ключові питання впираються у політичну волю та території – Зеленський про перспективи завершення війни

Переговори щодо завершення війни росії проти України тривають одразу на кількох рівнях, однак головні труднощі сьогодні пов’язані не лише з воєнною складовою, а й із політичними рішеннями та питанням територій. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів під час пресконференції, передає УНН.

За словами Глави держави, напередодні він отримав брифінг від міністра оборони Рустема Умерова, який перебуває в дорозі до Швейцарії для зустрічі з американською стороною.

Буквально вранці у мене був брифінг від Рустема Умерова. Завтра буде двостороння зустріч між Україною та американською стороною. Вони поговорять і підготують економічний документ – сказав Зеленський.

Президент повідомив, що паралельно Україна працює над комплексним планом майбутнього миру.

Ми працюємо над планом із 20 пунктів, гарантіями безпеки, також пакетом процвітання. Наша економічна група також буде там і завтра говоритиме – зазначив він.

За словами Зеленського, США налаштовані на якнайшвидше завершення війни, однак існують серйозні перепони.

Ми розуміємо, що американці хочуть закінчити цю війну якомога швидше. Але складнощі зараз не лише щодо військового треку – наголосив Президент.

Він уточнив, що обговорення вже відбуваються і на військовому рівні.

Генерали з України, США і росії говорили про те, як моніторити припинення вогню, коли воно настане – сказав Зеленський.

Водночас він підкреслив, що ключові проблеми залишаються незмінними.

Проблема – у політичній волі зупиняти цю війну і в питанні території. Це складнощі, які у нас є. Нічого нового – зазначив Глава держави.

Президент також висловив обережний оптимізм щодо подальших контактів.

Я думаю, вони будуть говорити в перші дні березня в тристоронньому порядку. Сподіваюся, що ця зустріч буде – сказав він.

Разом із тим Зеленський наголосив, що питання територій потребує рішень найвищого рівня.

Я не певен, що завтра буде чіткий результат щодо землі і території. На мою думку, ці питання мають вийти на рівень лідерів – підсумував Президент.

Нагадаємо

Рустем Умєров зустрінеться з американською стороною 26 лютого для обговорення відновлення України та підготовки до тристоронньої зустрічі з РФ на початку березня. Також обговорюватимуть деталі наступного обміну.