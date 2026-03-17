Зеленський анонсував створення дронів, що можуть працювати в умовах океану

Президент Володимир Зеленський анонсував, що невдовзі Україна матиме дрони, що будуть здатні працювати в умовах океану, крім того - триває активна робота над підводними системами, передає УНН.

Зеленський під час звернення до Парламенту Великої Британії зазначив, що в Україні "починали з простих морських дронів-камікадзе, а потім створили дрони з турелями, які можуть збивати гелікоптери". Тепер же, за його словами, в України є дрони, здатні збивати російські винищувачі з моря.

Ми розробили катери, які несуть інші дрони. Також маємо катери, що завдають ударів по цілях на суходолі з моря. І ми розробляємо більш стійкі дрони, які можуть довше й ефективніше діяти в морі. Незабаром – і не в далекому майбутньому – у нас будуть системи, здатні працювати навіть в умовах океану. Ми також активно працюємо над підводними системами - наголосив Глава держави.

За його словами, "стикаючись із загрозами в Чорному морі, ми знаходимо правильні безпекові рішення".

І ці рішення можна використовувати і для вирішення ваших питань, зокрема в таких складних ситуаціях, як сьогодні в Ормузькій протоці. Дрони можуть розв’язувати проблеми, які іноді не під силу навіть флоту - резюмував Президент.

Понад 200 українських експертів перебувають у регіоні Близького Сходу та Перської затоки – Зеленський