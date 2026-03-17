Понад 200 українських експертів перебувають у регіоні Близького Сходу та Перської затоки – Зеленський
Зеленський заявив про розгортання понад 200 фахівців в ОАЕ, Катарі та Саудівській Аравії. Команди допомагають партнерам протидіяти іранському терору.
Україна направила військових експертів до низки країн Близького Сходу для допомоги у захисті від атак іранських дронів. Про це під час виступу у парламенті Великої Британії заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
За словами Президента, українські спеціалісти вже працюють у кількох країнах регіону.
Наразі перебуває 201 українець у регіоні Близького Сходу та Перської затоки. Ще 34 готові до розгортання. Це військові експерти, які знають, як захищатися і як допомогти від дронів "шахед"
Президент уточнив, що українські команди вже перебувають у кількох державах регіону.
Наші команди вже знаходяться в Еміратах, Катарі, Саудівській Аравії та прямують до Кувейту. Ми співпрацюємо з кількома іншими країнами. Угоди вже укладено
Він наголосив, що Україна допомагає партнерам протидіяти дроновому терору.
Ми не хочемо, щоб цей терор іранського режиму проти своїх сусідів мав успіх
Додамо
Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до британської столиці Лондона.
За наданими даними, спочатку планувалась зустріч з королем Чарльзом ІІІ у Букінгемському палаці, після чого Зеленський має зустрітися з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Також, за наданою інформацією, очікується виступ Президента перед членами парламенту Великої Британії. Як і зустріч з Генсеком НАТО Марком Рютте.