$44.080.0650.580.09
Понад 200 українських експертів перебувають у регіоні Близького Сходу та Перської затоки – Зеленський

Київ • УНН

 • 968 перегляди

Зеленський заявив про розгортання понад 200 фахівців в ОАЕ, Катарі та Саудівській Аравії. Команди допомагають партнерам протидіяти іранському терору.

Україна направила військових експертів до низки країн Близького Сходу для допомоги у захисті від атак іранських дронів. Про це під час виступу у парламенті Великої Британії заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

За словами Президента, українські спеціалісти вже працюють у кількох країнах регіону.

Наразі перебуває 201 українець у регіоні Близького Сходу та Перської затоки. Ще 34 готові до розгортання. Це військові експерти, які знають, як захищатися і як допомогти від дронів "шахед" 

– сказав Зеленський.

Президент уточнив, що українські команди вже перебувають у кількох державах регіону.

Наші команди вже знаходяться в Еміратах, Катарі, Саудівській Аравії та прямують до Кувейту. Ми співпрацюємо з кількома іншими країнами. Угоди вже укладено 

– зазначив Глава держави.

Він наголосив, що Україна допомагає партнерам протидіяти дроновому терору.

Ми не хочемо, щоб цей терор іранського режиму проти своїх сусідів мав успіх 

– підкреслив Президент.

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до британської столиці Лондона.

За наданими даними,  спочатку планувалась зустріч з королем Чарльзом ІІІ у Букінгемському палаці, після чого Зеленський має зустрітися з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Також, за наданою інформацією, очікується виступ Президента перед членами парламенту Великої Британії. Як і зустріч з Генсеком НАТО Марком Рютте.

