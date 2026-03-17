Зеленський прибув до Лондона
Київ • УНН
Президент України розпочав візит до Великої Британії для важливих переговорів. Заплановані зустрічі з Чарльзом III, Кіром Стармером та Марком Рютте.
Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до британської столиці Лондона, повідомив журналістам прессекретар Президента Сергій Никифоров, пише УНН.
Деталі
"Президент щойно прибув до Лондона", - повідомив прессекретар.
За наданими даними, спочатку планується зустріч з королем Чарльзом ІІІ у Букінгемському палаці, після чого Зеленський має зустрітися з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Також, за наданою інформацією, очікується виступ Президента перед членами парламенту Великої Британії. Як і зустріч з Генсеком НАТО Марком Рютте.
