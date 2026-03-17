Зеленский прибыл в Лондон
Киев • УНН
Президент Украины начал визит в Великобританию для важных переговоров. Запланированы встречи с Карлом III, Киром Стармером и Марком Рютте.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в британскую столицу Лондон, сообщил журналистам пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров, пишет УНН.
Детали
"Президент только что прибыл в Лондон", - сообщил пресс-секретарь.
По предоставленным данным, сначала планируется встреча с королем Карлом III в Букингемском дворце, после чего Зеленский должен встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Также, по предоставленной информации, ожидается выступление Президента перед членами парламента Великобритании. Как и встреча с Генсеком НАТО Марком Рютте.
"Войне на Ближнем Востоке нельзя позволить стать выгодой для путина": Стармер анонсировал встречу с Зеленским16.03.26, 16:47 • 4226 просмотров